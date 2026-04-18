Galán habla de universitario asesinado en TransMilenio: "Estamos en guerra contra la delincuencia"

Bogotá sigue conmocionada por el caso de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven universitario de 19 años que cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Minuto de Dios, quien falleció este viernes luego de recibir varias puñaladas en medio de un intento de hurto en la estación de TransMilenio La Granja, en el occidente de Bogotá, cuando un delincuente le robó el celular. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades se comprometieron esclarecer lo ocurrido. Así lo afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se pronunció sobre el caso del joven.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Muy doloroso y totalmente inaceptable el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que apenas empezaba su vida. Como me comprometí con su mamá, Luz Mery, hemos priorizado este caso y va la a capturar a los responsables", afirmó Galán, quien dijo haberse comunicado vía telefónica con la mamá del joven universitario. "Que alguien asesine por robarse un celular muestra que nuestro sistema está fallando: no estamos frenando a tiempo las carreras criminales. Tenemos que seguir dando la discusión e implementar las reformas que permitan que delincuentes como los asesinos de Fredy sean castigados con contundencia y paguen cárcel. En Bogotá estamos en una guerra contra la delincuencia y no vamos a ceder", agregó el alcalde de Bogotá.

Santiago no solo estudiaba Ingeniería de Sistemas, sino que también trabajaba medio tiempo para financiar su carrera. Su madre, Luzmy, destacó en entrevista con Noticias Caracol que ese esfuerzo personal fue lo que lo llevó a no dejarse arrebatar sus pertenencias: "Él mismo se pagaba los estudios. Él no se dejó robar porque sabía el sacrificio que le costaba cada cosa... no era un niño problemático".



"Era un hijo ejemplar, era el todo para mí... Yo lo enseñé siempre a ser honrados y trabajadores", señaló el padre quien manifestó el inmenso vacío y la impotencia de no haber podido protegerlo en el momento del ataque.



Por su parte, la madre del joven hizo un llamado directo a las autoridades y a los agresores, cuestionando la desproporción de la violencia en el sistema de transporte. "Solo quiero justicia. Justicia por un ser que dejó un dolor muy grande... Alcalde, Presidente, TransMilenio, pónganse la mano en el corazón y ayúdenme a encontrar a los responsables", clamó, enviando además un mensaje a los victimarios: "¿Para qué se le tiran la vida a las personas por objetos que no valen la pena?".

Publicidad

NOTICIAS CARACOL