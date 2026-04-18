"Le quitaron sus sueños": el dolor de la madre del estudiante de Uniminuto asesinado en TransMilenio

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de tan solo 19 años, se encontraba cursando su primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Su prometedor futuro y sus aspiraciones académicas se vieron trágicamente interrumpidos tras un ataque con arma cortopunzante ocurrido el pasado miércoles 15 de abril, aproximadamente a las 6:48 de la tarde, en la estación de TransMilenio La Granja. Según los reportes oficiales, el estudiante recibió una herida mortal en el pecho durante un aparente intento de hurto de su celular mientras se desplazaba por el sistema de transporte masivo.



El desgarrador relato de los padres: "Salió a cumplir su sueño"

En declaraciones dadas a CityTV, los padres del joven compartieron detalles íntimos sobre la rutina de su hijo y el inmenso vacío que deja su partida. Según relataron, Fredy Santiago salió de su hogar aquel miércoles como cualquier otro día, con el objetivo de asistir a sus clases universitarias, "a cumplir su sueño de convertirse en profesional sin imaginar que esa noche no regresaría a casa".

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El padre del estudiante describió el trayecto que Fredy realizaba habitualmente para regresar a su hogar tras la jornada académica en Uniminuto. "Salió a tomar su transporte, a tomar la ruta para llegar a la estación Distrito Grafiti", explicó sobre el recorrido que quedó inconcluso debido al ataque.

La familia mantenía una constante comunicación con el joven y, según su relato, lo esperaban en casa e incluso tenían planeado llamarlo en el momento en que se produjo la tragedia. Los padres conocieron lo que pasó a través de una enfermera que les contó lo sucedido, siendo esta la primera información que obtuvieron.



Denuncias de inseguridad y abandono en las estaciones

Además del dolor por la pérdida de su hijo Fredy Santiago Guzmán, la familia denunció en CityTv las condiciones de seguridad en las que operan varias estaciones del sistema TransMilenio. Basándose en su experiencia y en lo ocurrido a su hijo, señalaron que la infraestructura de transporte carece de la vigilancia necesaria para proteger a los ciudadanos.



"Son estaciones muy solitarias... donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad... no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí".



La madre del joven hizo un llamado a la captura de los responsables: "Quiero que les hagan pagar a esas tres personas que me le quitaron la vida a mi hijo... quiero justicia y ojalá lo tengan muy presente; hoy fue mi hijo, hay mucha inseguridad y hay mucha gente que quiere salir adelante y les quitan los sueños de la nada", manifestó con profunda tristeza.



La lucha por sobrevivir del joven estudiante de Uniminuto

Tras ser herido en la estación La Granja, Fredy Santiago recibió asistencia inicial de un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá que se encontraba en la estación Minuto de Dios. El oficial fue quien gestionó de manera urgente el traslado del joven hacia el hospital de Engativá para que recibiera atención quirúrgica y médica especializada.

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A pesar de los esfuerzos del personal sanitario y de la resistencia del joven, quien luchó por su vida, las heridas resultaron ser fatales. Fredy Santiago Guzmán falleció el viernes 17 de abril debido a la gravedad de la lesión recibida en el tórax. Este crimen ha generado una ola de indignación que se suma a otros hechos violentos reportados el mismo día, como el homicidio de un hombre de 54 años en la localidad de Kennedy, también en medio de un intento de robo.



Lo que dijeron Uniminuto y TransMilenio sobre el caso

La Corporación Universitaria Minuto de Dios emitió un comunicado oficial expresando su "más profundo dolor y rechazo frente al hecho violento" que enlutó a su comunidad educativa. La institución enfatizó que este tipo de sucesos no deben ser normalizados y que "la inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona".

La universidad también instó a las autoridades a fortalecer la seguridad en los entornos universitarios: "Es fundamental avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de los estudiantes y de toda la ciudadanía, mediante una mayor presencia institucional y estrategias efectivas de prevención". Por su parte, la empresa TRANSMILENIO S.A. lamentó y condenó el hecho, afirmando estar "a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este repudiable hecho".