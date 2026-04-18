Fiel compañero: menor murió arrastrado por corriente de un río al intentar rescatar a su perrito

Una tragedia enluta al municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda y Villamaría, Caldas, tras la muerte de un menor de edad que perdió la vida en medio de una emergencia ocurrida en el río Campo Alegrito. El hecho, que ha generado consternación en la comunidad, se registró en las últimas horas cuando el niño intentó rescatar a su mascota que había caído al afluente.



De acuerdo con información divulgada por el medio local TVA Noticias, organismos de socorro como bomberos y la Defensa Civil realizaron labores de búsqueda y rescate en la zona, logrando recuperar el cuerpo sin vida del menor, quien fue arrastrado por la corriente.

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Según los reportes conocidos, el joven de 15 años habría ingresado al río al intentar salvar a su fiel amigo, un canino que era su compañero de vida. Sin embargo, la fuerza del agua terminó por arrastrarlo, provocando su fallecimiento por inmersión. Se sabe que el perro sobrevivió e intentó ir al rescate del menor, pero el adolescente fue llevado por la corriente.

El caso se presentó en un contexto de fuertes lluvias que han afectado distintas zonas del departamento de Risaralda y Colombia. Las precipitaciones han incrementado el caudal de ríos y quebradas, elevando el riesgo para las comunidades cercanas a estos cuerpos de agua.



De acuerdo con lo reportado, el menor se encontraba en el sector de la finca El Porvenir, en límites con el municipio de Villamaría, cuando ocurrió la emergencia. “El reporte que tenemos es un joven menor de edad que cae su mascota a la quebrada y por salvarla es arrastrado y perece este jovencito en este sector”, señaló Alfredo Muñoz, Director de la Defensa Civil de Risaralda y Caldas.



La situación climática también ha provocado otras emergencias en la región. Cerca de 200 familias habrían resultado afectadas por problemas en los acueductos veredales, mientras que algunas vías presentan complicaciones por deslizamientos de tierra. Entre los corredores impactados se encuentran tramos que comunican con el departamento del Chocó, donde se han registrado derrumbes y pasos restringidos.

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Las autoridades también han advertido sobre la persistencia de las lluvias en los próximos días. De acuerdo con el boletín del IDEAM, el departamento de Risaralda se mantiene en alerta naranja por riesgo de deslizamientos de tierra y crecientes súbitas en varios ríos, entre ellos el Otún, el Risaralda, el San Juan y el Cauca. Además se espera que en las próximas 24 horas continúen las precipitaciones.

Ante este panorama, los organismos de socorro han reiterado el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución, especialmente a quienes habitan en zonas cercanas a ríos, quebradas o laderas.

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Las recomendaciones incluyen evitar cruzar corrientes de agua durante lluvias intensas, mantenerse atentos a cambios en el nivel de los ríos y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.

La muerte del menor en Santa Rosa de Cabal se suma a las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, dejando un mensaje de alerta sobre los riesgos que representan estos fenómenos naturales, especialmente en zonas donde las crecientes pueden presentarse de manera repentina.

Mientras avanzan las labores de atención y monitoreo en la región, la comunidad lamenta profundamente lo ocurrido.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co