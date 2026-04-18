Capturan en Medellín a urólogo señalado de abusar de al menos 20 pacientes durante dos décadas

Un médico especialista en urología fue capturado en Medellín, señalado de abusar sexualmente de al menos 20 pacientes, en un caso que es investigado por la Fiscalía General de la Nación y que ha puesto en evidencia un presunto patrón delictivo en consultas médicas privadas.



De acuerdo con el ente acusador, el profesional identificado como Alberto Posada Peláez fue judicializado y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir. La captura se produjo en un parqueadero ubicado en el sur de la ciudad, tras labores adelantadas por unidades de la Policía Nacional.

Investigación y denuncias

Las actividades investigativas, que se extendieron durante varios meses, permitieron asociar al menos 20 denuncias formales interpuestas por víctimas en Medellín. Según la Fiscalía, estas coincidencias evidencian un posible patrón en la conducta del médico, relacionado con la vulneración de la libertad sexual y la integridad de sus pacientes.

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El boletín oficial indica que el especialista recibía a mujeres en su consultorio, donde presuntamente realizaba comentarios e insinuaciones de carácter íntimo. Posteriormente, les solicitaba colocarse una bata con el argumento de practicar un chequeo médico, que, según la investigación, terminaba en situaciones de abuso y sometimiento sexual.

“Los elementos materiales probatorios indican que el médico, al parecer, utilizó su conocimiento, condición de poder y confianza para abusar de varias de sus pacientes en su consultorio privado”, señaló la Fiscalía General de la Nación.



Información conocida por Noticias Caracol señala que el caso podría involucrar un número mayor de víctimas. Según lo conocido, existirían decenas de mujeres que denunciaron haber sido objeto de comportamientos similares durante consultas particulares, en las que pagaban alrededor de 400 mil pesos.



En varios de los relatos recopilados, las pacientes manifestaron que el médico realizaba “tocamientos con fines sexuales” e “inusuales en sus partes íntimas”, situaciones que generaron sospechas entre las afectadas y que posteriormente llevaron a identificar coincidencias en los hechos denunciados.

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"Esta persona las tocaba, accedía carnalmente y abusaba de ellas", explicó el Alcalde de Medellín Federico Gutierrez.

De acuerdo con estos reportes, algunas víctimas señalaron que los procedimientos no correspondían a exámenes médicos necesarios frente a las consultas que motivaban la cita. Estas circunstancias habrían permitido establecer similitudes entre los casos, lo que derivó en el avance de las investigaciones.

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Asimismo, se conoció que de los múltiples señalamientos, al menos 23 ya cuentan con denuncia formal ante la Fiscalía, lo que ha permitido robustecer el proceso judicial en curso.

Tras su captura, el médico fue presentado ante un juez penal de control de garantías por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), donde se adelantaron las audiencias correspondientes para la legalización del procedimiento y la imputación de cargos.

El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso.

Las autoridades indicaron que las denuncias relacionadas con este caso se habrían registrado desde el año 2006, por lo que se prevé una revisión más amplia para identificar posibles hechos adicionales y otras personas afectadas.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó que la investigación continúa con el objetivo de ubicar a otras posibles víctimas que hasta el momento no han presentado denuncia formal.

En ese sentido, las autoridades reiteraron la importancia de que quienes consideren haber sido afectadas acudan a los canales institucionales para reportar los hechos, lo que permitiría fortalecer las líneas investigativas y avanzar en el esclarecimiento del caso.

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El proceso judicial sigue en desarrollo mientras se recopilan nuevos elementos probatorios y testimonios que permitan determinar el alcance de los hechos atribuidos al médico capturado en la capital antioqueña.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co