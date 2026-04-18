VIDEO | Violento atraco a pareja de adultos mayores para robarles el carro en Teusaquillo, Bogotá

Un nuevo hecho de delincuencia ha conmocionado a los residentes del barrio Alcázar, en la localidad de Teusaquillo, donde una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento asalto. El incidente ocurrió en momentos en que las víctimas se disponían a ingresar a su lugar de residencia.



Atraco a abuelitos en Bogotá quedó en video

Según un video que circula en redes sociales, el grupo de asaltantes abordó a la pareja de manera sorpresiva, intimidándolos con amenazas para obligarlos a entregar su vehículo. Tras lograr su cometido, los delincuentes emprendieron la huida, dejando a las dos personas de la tercera edad tendidas en el suelo tras el forcejeo y la angustia del momento.

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Ante las voces de auxilio de la comunidad, las unidades de atención de la Policía Nacional iniciaron una persecución para dar con el paradero de los responsables. El teniente coronel Andrés Eduardo Melenge Trujillo, comandante de la estación de policía de Teusaquillo, informó que se han desplegado todas las capacidades investigativas, incluyendo la recolección de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, para identificar a los sujetos y recuperar el automotor.

Pareja de adultos mayores fue víctima de la delincuencia en Bogotá. Un grupo de asaltantes los abordó cuando iban a ingresar a su casa, los amenazó y les hurtó su vehículo. Las dos personas quedaron en el piso y los sujetos huyeron.



Video: redes sociales



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"Es importante resaltar que a lo largo de este año se llevan 311 capturas, 110 más respecto al año anterior y la recuperación de siete vehículos en diferentes modalidades. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a continuar denunciando todos estos hechos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía mediante las líneas de atención 123", agregó el uniformado.



Alcalde Galán advierte que recientes hechos violentos en Bogotá involucran a delincuentes con antecedentes

En los últimos días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la ola de hechos violentos registrados en distintos puntos de la ciudad y aseguró que varios de estos casos han sido cometidos por personas que ya tenían antecedentes judiciales o que se encontraban bajo medidas como la detención domiciliaria.



"Cuando es repetitivo en todos los casos uno se da cuenta que no es un tema de casos, es un tema del sistema que no está funcionando", dijo el mandatario capitalino. "El sicario que atentó contra una persona en el barrio Barrancas en Usaquén hace dos días tenía detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho y una orden de captura por otra cosa", agregó.



Según el mandatario, esta situación evidencia fallas en el sistema y refuerza la necesidad de un trabajo articulado con las autoridades judiciales y el Gobierno Nacional para evitar que delincuentes reincidentes sigan afectando la seguridad ciudadana. Galán reiteró que la Administración Distrital seguirá fortaleciendo las acciones de la Policía y los mecanismos de control para enfrentar este tipo de criminalidad.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL