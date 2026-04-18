Fredy Santiago Guzmán habló de no querer ir a clases horas antes de ser asesinado en TransMilenio

La muerte de Freddy Santiago Guzmán Cárdenas no es solo una cifra más en las estadísticas de inseguridad de la capital; es el relato desgarrador de un joven de 19 años, estudiante de la Uniminuto, cuya vida fue apagada violentamente en una estación de TransMilenio en el noroccidente de Bogotá. Lo que debía ser un regreso habitual a casa tras una jornada de estudio y trabajo se convirtió en una tragedia que hoy tiene a sus padres clamando por justicia.



Fredy Santiago Guzmán fue asesinado por delincuentes que intentaron robarlo

El incidente se registró el pasado miércoles 15 de abril, aproximadamente a las 9:50 de la noche, en la estación Minuto de Dios, ubicada en la troncal de la calle 80. Según el reporte de las autoridades y el testimonio de sus familiares, Freddy Santiago se disponía a regresar a su hogar luego de cumplir con sus obligaciones académicas cuando fue abordado por varios sujetos que ingresaron a la estación con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

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A pesar de la violencia del abordaje, los delincuentes no lograron llevarse ningún objeto de valor. Freddy Santiago recibió una herida mortal en el pecho tras un forcejeo, pero conservó su teléfono celular y el resto de sus pertenencias hasta el momento de ser auxiliado. Sus padres, quienes esperan la entrega del cuerpo en Medicina Legal, relataron que su hijo era un joven trabajador que valoraba el esfuerzo detrás de cada una de sus cosas.

Su madre, Luzmeri, explicó la posible razón por la cual el joven se enfrentó a los asaltantes: "Él no se dejó robar porque él sabía que es un sacrificio lo que le costaba colocar cada cosa que él perdía... pero esas personas se llenaron de ira de ver que no les entregaban nada y me lo arrebataron". Con profundo dolor, la madre envió un mensaje a los responsables y a la sociedad: "¿Para qué se le tiran la vida a las personas por objetos que no valen la pena?".



Freddy Santiago Guzmán dijo a su novia que no quería ir a la universidad

Freddy Santiago Guzmán combinaba sus estudios universitarios con una jornada laboral que iniciaba al mediodía. Su rutina era estricta: salía de trabajar para asistir a clases de 6:00 a 10:00 de la noche y luego tomaba el transporte hacia su casa. Irónicamente, el día del ataque, el joven había manifestado que no deseaba asistir a la universidad debido al cansancio.



"Él dijo a la novia de él que no tiene intenciones de ir, tuvo clase virtual y tenía que presentar un quiz y por eso fue a la universidad, si no no hubiera ido", relató su padre, quien lo describió como "un hijo ejemplar, era mejor dicho el todo para mí conjunto con mis dos hijas". El padre de la víctima hizo énfasis en el sacrificio que hacen las familias para brindarle un futuro a sus hijos, lamentando que la inseguridad trunque esos sueños.



La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Coronel Mariam Moreno, comandante de la Policía de Transmilenio, confirmó que ya se están adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables. La oficial aseguró que se ha hecho entrega de material clave a los entes judiciales: "Desde el centro de control y monitoreo y las cámaras que tiene la empresa se suministraron todos los videos todas las evidencias de carácter técnico a la Fiscalía General de la Nación a través del cuerpo técnico de investigación para que se realicen las investigaciones".

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Sin embargo, uno de los puntos más críticos de la denuncia ciudadana es la aparente ausencia de fuerza pública en la estación al momento del crimen. Al ser consultada sobre esta situación, la Coronel Moreno admitió que la estación no contaba con vigilancia permanente en ese horario: "en esta estación no teníamos el uniformado aquí de puesto fijo". Según la oficial, los uniformados asignados a esa zona se encontraban atendiendo un procedimiento en la estación Polo, donde realizaban el traslado de cinco personas a un centro de protección.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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