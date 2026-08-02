Así regirá el pico y placa en Villavicencio del 3 al 9 de agosto de 2026: evite multas

La medida de pico y placa para vehículos particulares continúa vigente en Villavicencio durante la semana del 3 al 9 de agosto de 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 015 expedido por la Alcaldía. La restricción, que comenzó a regir el pasado 26 de enero y se mantendrá hasta el 22 de diciembre de este año, busca regular la circulación de automotores dentro del polígono definido por las autoridades de movilidad.

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Para esta semana, los conductores deberán tener en cuenta que la programación habitual se aplicará entre el lunes 3 y el jueves 6 de agosto. Sin embargo, el viernes 7 de agosto, al ser día festivo, no habrá pico y placa para vehículos particulares, por lo que la circulación se desarrollará sin esta restricción.

La Secretaría de Movilidad recordó que el horario de la medida se mantiene sin modificaciones y opera de 6:30 a.m. a 9:30 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., de lunes a viernes.



Así funcionará el pico y placa del 3 al 9 de agosto

La programación para los vehículos particulares será la siguiente:



Lunes 3 de agosto: restricción para las placas terminadas en 5 y 6.

restricción para las placas terminadas en 5 y 6. Martes 4 de agosto: restricción para las placas terminadas en 7 y 8.

restricción para las placas terminadas en 7 y 8. Miércoles 5 de agosto: restricción para las placas terminadas en 9 y 0.

restricción para las placas terminadas en 9 y 0. Jueves 6 de agosto: restricción para las placas terminadas en 1 y 2.

restricción para las placas terminadas en 1 y 2. Viernes 7 de agosto (festivo): no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Sábado 8 de agosto: no aplica la medida.

no aplica la medida. Domingo 9 de agosto: no aplica la medida.

Con este calendario, la restricción solo estará vigente durante los primeros cuatro días hábiles de la semana, ya que el puente festivo suspende la aplicación del pico y placa para los vehículos particulares y el sábado y el domingo no aplica la medida.



El Decreto 015 mantiene el mismo polígono de restricción que fue definido para 2025. Dentro de esa zona, los vehículos particulares deberán cumplir con la medida en los horarios establecidos por la administración municipal.

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Las autoridades también recordaron que los vehículos con pico y placa pueden transitar por las vías que delimitan el polígono, siempre y cuando no ingresen al área donde aplica la restricción.

Sanciones por incumplir la medida

El secretario de Movilidad, Luis Fernando Ramírez Garzón, recordó que quienes incumplan el pico y placa e ingresen al polígono restringido serán sancionados con el comparendo C14, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además de la multa, la infracción puede dar lugar a la inmovilización del vehículo.

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Por esa razón, la recomendación para los conductores es revisar con anticipación la programación correspondiente al último dígito de la placa y planificar sus desplazamientos para evitar contratiempos y sanciones.

Restricción para taxis

La medida para el servicio público individual tipo taxi continúa operando de manera independiente al esquema de los vehículos particulares. Según lo establecido en el decreto, la restricción para los taxis aplica de lunes a domingo, entre las 6:00 de la mañana y la medianoche, de acuerdo con la rotación del último dígito de la placa nacional.

La normativa también permite que estos vehículos se movilicen únicamente para labores de mantenimiento en horarios específicos, siempre que porten un aviso visible con la leyenda "Fuera de servicio" en los vidrios delantero y trasero y no transporten pasajeros.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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