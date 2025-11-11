Así se planeó operativo contra bloque de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: mindefensa le hizo advertencia

Las Fuerzas Militares, en cabeza del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dieron detalles del operativo contra el Bloque Móvil Martín Villa del Frente Amazonas de las disidencias de alias Iván Mordisco, en el municipio de Calamar, Guaviare, en el que fueron abatidos 19 presuntos disidentes, cuyas identidades no han sido establecidas aún. (Lea también: Primeros resultados de operativo contra alias Iván Mordisco: 19 presuntos disidentes abatidos)

Otros tres señalados criminales fueron capturados y tres menores de edad fueron recuperados en el operativo que ordenó el presidente Gustavo Petro.



Durante la rueda de prensa, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Luis Carlos Córdoba Avendaño, reveló que para el bombardeo que fue llevado a cabo “se planea una operación en tiempo restringido, unas cinco horas desde que se dio la orden hasta que se revisó todo el proceso militar”.

“Tuvimos algunas limitaciones de tiempo, limitaciones meteorológicas”, reconoció, recalcando que en lo que va de 2025 se han ejecutado siete bombardeos.



El director de la Policía Nacional, general William Rincón, dijo por su parte que todo fue una “estrategia de acordonamiento y presión contra el principal cabecilla del grupo armado organizado residual”, alias Iván Mordisco, por quien hay una recompensa de 5.000 millones de pesos.



Alias Iván Mordisco “les ha quitado las piernas a nuestros indígenas”

Durante su intervención, el ministro Sánchez dijo que “lo mejor que puede hacer esta persona que le ha hecho tanto daño a Colombia, que ha asesinado a campesinos, que les ha quitado las piernas a nuestros indígenas, que ha reclutado a nuestros niños, niñas y adolescentes, que les ha robado su futuro, que ha extorsionado a los campesinos, que ha desplazado a los indígenas, que persiste en hacerle daño al país como todos los integrantes de los grupos criminales, la invitación es a que se desmovilice, de lo contrario la fuerza pública, el Estado colombiano, los va a capturar o a emplear la fuerza legítima del Estado como en esta operación se hizo”.



Pedro Sánchez recalcó que en lo que va corrido de 2025 se han incautado 835 toneladas de droga, “un 7% más que el año anterior; la pasta a base de coca, 73 toneladas se han incautado y cada 40 minutos destruimos un laboratorio, 5.467 laboratorios se han destruido este año, un 23% más que el año anterior”.

“El esfuerzo de este Gobierno es desmantelar el narcotráfico”, subrayó.



¿Qué se incautó en el operativo de Guaviare?

De acuerdo con el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, se decomisaron más de 50.000 municiones de varios calibres, 23 fusiles, 6 ametralladoras, 5 pistolas, 1 revólver, 50 proveedores para fusil, 8 proveedores para pistola, 3 morteros de 60 mm, 62 granadas de mortero de 60 mm, 4 granadas de mano, 7 granadas de 40 mm, 35 equipos de campaña, 17 chalecos multipropósito, 8 chalecos tipo arnés, prendas de intendencia, 2 antenas Starlink, 1 radioescáner, 1 radio de comunicaciones, 2 antenas para radio, 25 minas antipersonales, 24 AEI improvisados MAC, 1 balón bomba y 1 kilogramo de pentolita peruana.

NOTICIAS CARACOL