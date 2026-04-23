Ataque armado en Cúcuta deja tres muertos y varios heridos: esto se sabe

Un ataque armado ocurrido en el asentamiento humano El Talento, en la ciudad de Cúcuta, dejó como saldo preliminar tres personas muertas y tres más heridas, entre ellas una menor de edad.

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De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Cúcuta, hombres armados que serían integrantes del ELN habrían llegado hasta una vivienda del sector portando fusiles. Una vez en el lugar, dispararon contra las personas que se encontraban dentro del inmueble.

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#LoÚltimo | Ataque armado en Cúcuta deja tres personas muertas. Esto es lo que se sabe.



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