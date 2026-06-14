Pico y placa en Medellín: así funcionará la medida durante la semana del 15 al 21 de junio de 2026

La medida del pico y placa en Medellín continuará operando con la rotación establecida para el primer semestre del año y busca contribuir a una mejor movilidad en los principales corredores viales de la región.



A diferencia de otras ciudades del país, donde las restricciones suelen aplicarse por grupos de placas pares e impares, en Medellín el sistema funciona con una distribución específica de números para cada día de la semana. Esta programación se mantiene vigente desde el inicio de la rotación establecida para el primer semestre de 2026.

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Horarios de la medida

El pico y placa para vehículos particulares y motocicletas de dos y cuatro tiempos continúa aplicándose entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

En el caso de los vehículos particulares, la restricción se determina por el último número de la placa. Para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, la medida se aplica según el primer número de la placa.



La restricción tiene cobertura en Medellín y en los municipios que hacen parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por lo que los conductores deben tener en cuenta la programación antes de iniciar sus recorridos.



Así funcionará el pico y placa entre el 15 y el 19 de junio

Durante la tercera semana de junio, la programación seguirá la rotación habitual definida para el primer semestre de 2026.

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La restricción quedará distribuida de la siguiente manera:



Lunes 15 de junio: no aplica la medida por ser día festivo.

no aplica la medida por ser día festivo. Martes 16 de junio: tendrán restricción los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 3.

tendrán restricción los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 3. Miércoles 17 de junio: la medida aplicará para vehículos con placas terminadas en 4 y 6.

la medida aplicará para vehículos con placas terminadas en 4 y 6. Jueves 18 de junio: tendrán restricción los automotores con placas finalizadas en 5 y 9.

tendrán restricción los automotores con placas finalizadas en 5 y 9. Viernes 19 de junio: el pico y placa cobijará a los vehículos con placas terminadas en 2 y 8.

Para el sábado 20 y el domingo 21 de junio no se contempla la aplicación del pico y placa para vehículos particulares dentro de la programación suministrada para esa semana.



Recomendaciones para los conductores

Las autoridades de movilidad recomiendan verificar previamente la programación correspondiente a cada día para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

Asimismo, recuerdan que el incumplimiento de la medida puede derivar en sanciones contempladas en la normatividad de tránsito. Además del comparendo, las autoridades pueden ordenar la inmovilización del vehículo, lo que genera costos adicionales relacionados con el servicio de grúa y la permanencia en patios.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co