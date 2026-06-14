¡Evite multas! Rotación del pico y placa en Villavicencio del 15 al 21 de junio

La Alcaldía de Villavicencio mantiene firme la aplicación del pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca optimizar los tiempos de desplazamiento en las zonas de mayor congestión y mitigar el impacto ambiental en el casco urbano.



Para la semana comprendida entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio de 2026, los conductores de automóviles, camionetas y camperos de uso privado deben programar sus jornadas teniendo en cuenta que la restricción opera bajo un esquema partido en dos franjas horarias de lunes a viernes: de 6:30 a. m. a 9:30 a. m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

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Cronograma de rotación semanal

Tomando como base la asignación oficial dispuesta en el Decreto 015, la restricción se aplicará de la siguiente manera según el último dígito de la placa nacional:



Lunes 15 de junio: restricción para las placas terminadas en 5 y 6 .

restricción para las placas terminadas en . Martes 16 de junio: no circulan los vehículos con últimos dígitos 7 y 8 .

no circulan los vehículos con últimos dígitos . Miércoles 17 de junio: la medida aplica para los números 9 y 0 .

la medida aplica para los números . Jueves 18 de junio: el turno de restricción es para los dígitos 1 y 2 .

el turno de restricción es para los dígitos . Viernes 19 de junio: finaliza la semana laboral con la prohibición para las placas 3 y 4.

Por su parte, los días sábado 20 y domingo 21 de junio los vehículos particulares contarán con libre circulación, ya que la medida para este tipo de transporte no aplica durante los fines de semana.

Cualquier conductor que sea sorprendido transitando en los horarios prohibidos será sancionado con el comparendo C14. Esta infracción equivale a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y conlleva de forma obligatoria la inmovilización del automotor en los patios autorizados.



Las autoridades de movilidad recomiendan verificar previamente la programación correspondiente a cada día para evitar inconvenientes durante los desplazamientos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co