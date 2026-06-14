Temblor en Colombia en la tarde de este domingo 14 de junio: epicentro, magnitud y profundidad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado informando sobre un evento sísmico ocurrido en la tarde de este domingo, 14 de junio de 2026. El fenómeno natural tuvo lugar exactamente a las 15:34 hora local, generando un reporte técnico detallado sobre las condiciones del movimiento.



De acuerdo con el reporte oficial, el sismo alcanzó una magnitud de 3.5. La localización exacta del epicentro se situó en el municipio de Ábrego, en el departamento de Norte de Santander. De manera más precisa, el centro del movimiento se ubicó a tan solo 7 kilómetros de la localidad de La Playa, también en Norte de Santander, bajo las coordenadas geográficas de latitud 8.15 y longitud -73.25.

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Un aspecto relevante destacado por el SGC es la profundidad del sismo, la cual fue de 136 kilómetros. En la escala sismológica, esta profundidad se categoriza como intermedia, lo que generalmente influye en la forma en que las ondas sísmicas se propagan hacia la superficie y cómo son percibidas por la población. Según el mapa de estaciones y epicentro proporcionado por la autoridad geológica, el evento se localizó en una zona de influencia cercana a centros urbanos de importancia como Cúcuta y Bucaramanga, donde las estaciones de monitoreo captaron la actividad.

Debido a su magnitud de 3.5 y su profundidad superior a los 100 kilómetros, este tipo de eventos suelen ser registrados por los instrumentos de precisión en todo el nororiente del país, aunque su percepción por parte de los ciudadanos puede variar dependiendo de la cercanía al epicentro y las condiciones del suelo local.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Es importante precisar que, si bien el reporte del SGC se centra en los datos técnicos del evento en Ábrego, la frecuencia sísmica del país responde a factores geológicos estructurales. La siguiente información sobre la sismicidad en Colombia no forma parte de la fuente proporcionada y se basa en el conocimiento general de la geología regional.



Colombia es un país con una alta actividad sísmica debido a que se encuentra ubicado en una zona de confluencia de tres placas tectónicas principales: la Placa de Nazca, la Placa Sudamericana y la Placa del Caribe. La interacción entre estas placas (procesos de subducción y desplazamiento lateral) genera una acumulación de energía que se libera periódicamente en forma de sismos.



Además, el territorio colombiano está atravesado por numerosos sistemas de fallas geológicas activas, como la falla de Romeral o la de Algeciras. Un punto crítico es el denominado "Nido Sísmico de Bucaramanga", ubicado muy cerca de donde ocurrió este último evento en Norte de Santander. Este "nido" es una de las regiones con mayor concentración de sismicidad intermedia en el mundo, donde ocurren temblores casi a diario debido a la dinámica interna de la litosfera en esa zona particular.

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El Servicio Geológico Colombiano enfatiza que la información proporcionada en sus boletines está sujeta a cambios conforme se procesan más datos de las estaciones de la Red Sismológica Nacional. Como es habitual en estos casos, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener la calma y estar informados a través de los canales oficiales para el monitoreo de la actividad telúrica en el país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.