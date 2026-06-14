Así funcionará el pico y placa en Bogotá durante la semana del 15 al 21 de junio de 2026

Los conductores en Bogotá deberán estar atentos a la programación del pico y placa durante la semana del 15 al 21 de junio de 2026, un periodo que comenzará con la aplicación del pico y placa regional por el puente festivo y continuará con el esquema habitual de restricción para vehículos particulares en la capital.
La medida busca regular la circulación de automotores en la ciudad y facilitar la movilidad durante una semana marcada por el retorno de viajeros y el desarrollo de las actividades cotidianas en las principales vías de Bogotá.
El lunes habrá pico y placa regional
La semana iniciará con una jornada especial de movilidad. El lunes 15 de junio estará vigente el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, una medida implementada para organizar el retorno de vehículos hacia la ciudad al finalizar el puente festivo.
La restricción aplicará en los principales corredores de acceso a la capital y contempla horarios específicos para el ingreso de vehículos particulares de acuerdo con el último número de la placa.
Por esta razón, las autoridades recomiendan a los viajeros programar con anticipación sus desplazamientos y verificar los horarios establecidos para evitar contratiempos durante la jornada de retorno.
Así funcionará el pico y placa entre semana
Una vez finalizado el puente festivo, Bogotá retomará la aplicación habitual del pico y placa para vehículos particulares.
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La programación para la semana quedará distribuida de la siguiente manera:
- Martes 16 de junio: podrán circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 17 de junio: podrán movilizarse los automotores con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 18 de junio: tendrán autorización para circular los vehículos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 19 de junio: podrán transitar los automotores cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5.
La medida mantendrá la alternancia habitual entre los grupos de placas durante toda la semana laboral.
Para el sábado 20 y el domingo 21 de junio no aplicará la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá.
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Recomendaciones para los conductores
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos consultar previamente la programación del pico y placa antes de iniciar sus recorridos y planificar sus desplazamientos de acuerdo con los días habilitados para cada vehículo.
Asimismo, recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y programar los viajes con suficiente anticipación para contribuir a una movilidad más fluida en la ciudad.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co