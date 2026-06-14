Pico y placa regional en Bogotá: así funcionará la medida este lunes festivo 15 de junio de 2026

Los viajeros que regresen a Bogotá durante el puente festivo deberán tener en cuenta que este lunes 15 de junio de 2026 estará vigente la medida de pico y placa regional para el ingreso a la capital del país.

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La medida se aplicará durante la jornada de retorno y contempla horarios específicos para el ingreso de vehículos particulares, dependiendo del último número de la placa. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos y congestiones en las vías de entrada a Bogotá.

Horarios del pico y placa regional

De acuerdo con la programación establecida para este lunes festivo, entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde únicamente podrán ingresar a Bogotá los vehículos particulares cuyas placas terminen en números pares: 0, 2, 4, 6 y 8.



Posteriormente, entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche, el ingreso estará habilitado exclusivamente para los automotores con placas terminadas en números impares: 1, 3, 5, 7 y 9.



Las autoridades precisaron que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche todos los vehículos podrán ingresar a la ciudad sin ninguna restricción relacionada con el pico y placa regional.

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Corredores donde aplica la medida

La restricción estará vigente en los principales accesos a Bogotá, donde tradicionalmente se concentra un alto flujo vehicular durante los planes retorno.

Los corredores cobijados por la medida son:



Autopista Norte , entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio.

, entre el peaje Andes y el Portal Norte de TransMilenio. Autopista Sur, desde el límite con Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario o calle 13, entre el río Bogotá y la avenida Cali.

o calle 13, entre el río Bogotá y la avenida Cali. Calle 80, desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 de TransMilenio.

Carrera Séptim a, entre las calles 245 y 183.

a, entre las calles 245 y 183. Avenida Boyacá – vía al Llano , desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

, desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano. Vía Suba-Cota , desde el río Bogotá hasta la calle 170.

, desde el río Bogotá hasta la calle 170. Vía La Calera , entre el peaje Patios y la carrera Séptima.

, entre el peaje Patios y la carrera Séptima. Vía Choachí, desde la vía Monserrate hasta la avenida Circunvalar.

En estos puntos las autoridades realizarán seguimiento al cumplimiento de la medida durante la jornada de retorno.



Recomendaciones para los viajeros

Ante el incremento habitual de vehículos que regresan a la capital durante los puentes festivos, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad de los conductores.

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Entre las recomendaciones entregadas se encuentra planear los viajes con anticipación, respetar las normas de tránsito, utilizar el transporte público cuando sea posible y contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

La Secretaría Distrital de Movilidad recordó que organizar los desplazamientos con tiempo puede ayudar a reducir las congestiones en los corredores de acceso a la ciudad y facilitar el retorno de miles de viajeros que ingresarán a Bogotá durante la jornada festiva.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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