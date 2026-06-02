Defensoría alerta desplazamiento masivo en el Catatumbo: 784 personas abandonaron sus hogares

La crisis humanitaria en la región del Catatumbo vuelve a encender las alarmas. Un nuevo desplazamiento masivo registrado este 2 de junio deja a cientos de familias lejos de sus hogares, en medio de una escalada de violencia que continúa afectando a la población civil en Norte de Santander.



Según informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado, 784 personas, agrupadas en 293 núcleos familiares, se vieron obligadas a abandonar sus viviendas en zona rural del municipio de El Tarra como medida de protección ante los riesgos derivados de los enfrentamientos armados y los recientes ataques con explosivos.

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"Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil", manifestó en el comunicado.

Más de 700 personas salieron de ocho veredas de El Tarra

La entidad manifestó su preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en el Catatumbo, donde persisten hechos violentos que siguen generando desplazamientos forzados y poniendo en riesgo a las comunidades.



De acuerdo con el reporte oficial, las familias desplazadas provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, todas ubicadas en jurisdicción de El Tarra.



La Defensoría explicó que el desplazamiento se produjo hacia el mediodía de este martes, luego de varios episodios de violencia que han incrementado la preocupación entre los habitantes de la zona.

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Las comunidades decidieron abandonar sus territorios ante el temor de nuevos enfrentamientos, homicidios y otras posibles vulneraciones a sus derechos fundamentales.

#LOÚLTIMO | La Defensoría del Pueblo alertó por nuevos desplazamientos masivos en Catatumbo. Esto reportó



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Ataques azotan a la región

La emergencia humanitaria ocurre en un contexto marcado por las confrontaciones entre grupos armados ilegales que operan en la región.

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Según la información entregada por la Defensoría del Pueblo, durante la jornada también se reportó un nuevo ataque con artefactos explosivos que habrían sido lanzados mediante drones en zona rural de El Tarra.

El hecho habría dejado una persona fallecida y varias más heridas. Sin embargo, las dificultades de acceso al territorio y los problemas de comunicación han impedido que las autoridades puedan verificar plenamente el alcance de la emergencia.

Estos acontecimientos se suman a otros ataques similares reportados durante la última semana en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, también ubicados en el municipio de El Tarra.

Por su parte, reportes conocidos durante la jornada indican que otro hecho violento se registró en el municipio de Convención, donde un soldado murió y otro resultó herido tras un ataque con explosivos que, según información preliminar, también habrían sido lanzados desde un dron.

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De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, durante 2026 se han registrado 13 eventos de desplazamiento masivo en esta región del país.

Como resultado de estas emergencias, 2.447 personas han sido desplazadas, principalmente en los municipios de Tibú y El Tarra, dos de los territorios más afectados por la confrontación armada.

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La entidad insistió en que la situación exige respuestas urgentes para evitar que continúen aumentando las afectaciones sobre la población civil.

#Catatumbo Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil.… pic.twitter.com/hqb475ubA6 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 2, 2026

Defensoría pide atención inmediata para las familias desplazadas

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar una atención humanitaria integral e inmediata a las familias que tuvieron que abandonar sus hogares.

Asimismo, solicitó fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio y activar los mecanismos de coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para asegurar una respuesta sostenida frente a la emergencia.

La entidad también reiteró a todos los actores armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y de proteger a la población civil, recordando la importancia de cumplir los principios de distinción, precaución y protección en medio del conflicto.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co