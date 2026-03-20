Bebé hallada muerta en Pereira habría sido víctima de homicidio: el rastro que siguen investigadores

El pasado 6 de marzo, las autoridades en Pereira encontraron a una bebé sin vida en el barrio Bello Horizonte. De acuerdo con las investigaciones, la recién nacida fue encontrada envuelta en unas telas y al interior de una bolsa. Además, se indaga cómo fue asesinada.



Además, los uniformados que atendieron el caso señalaron que la niña presentaba rastros de sangre en el cuerpo y una posible herida a la altura el cuello. “Actividad investigativa y los actos urgentes son adelantados por el CTI, quienes manifestaron que aún tenía el cordón umbilical el bebé. Nosotros hemos llamado a diferentes unidades para unirnos como esfuerzos, entre ellos la Alcaldía, para buscar una recompensa para el hallazgo de estos perpetradores”, manifestó el coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el día del hallazgo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El comandante indicó en las últimas horas que “fueron tres heridas que recibió la bebé en su momento que nacía, una en la espalda, una en la cabeza y una en el cuello, con arma cortopunzante. Eso nos ha indignado a la Policía. El Bloque de Búsqueda está detrás de los ejercicios investigativos. ¿Qué hemos sabido? Ya pedimos todos los listados de las mamás gestantes de todo el sistema de salud de la metropolitana y del departamento de Risaralda, que estén dentro de las 36 semanas a las 39, que podamos identificar quiénes estaban próximos a tener la bebecita y que no se haya presentado”.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

Denunciar el maltrato infantil es una acción fundamental para proteger la vida, la dignidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha razonable de una situación de violencia tiene la responsabilidad de actuar, incluso si no es un familiar directo.

El primer paso es identificar las señales de alerta, que pueden incluir golpes visibles, miedo constante, cambios bruscos de comportamiento, descuido extremo, abuso verbal o relatos directos del menor. Ante una situación de peligro inmediato, se debe contactar de forma urgente a los servicios de emergencia o a la policía local.



Si no existe riesgo inmediato, la denuncia puede realizarse ante entidades de protección infantil, fiscalías, defensorías de familia, líneas telefónicas especializadas o instituciones educativas y de salud, que están obligadas a activar los protocolos correspondientes. La denuncia puede hacerse de manera anónima en muchos países, lo que protege a quien reporta la situación.



Es importante aportar la mayor cantidad de información posible: nombres, direcciones, fechas, descripción de los hechos y, si existen, pruebas o testimonios. Tras la denuncia, las autoridades evalúan el caso y adoptan medidas de protección para el menor, priorizando siempre su bienestar y seguridad.

Publicidad

Denunciar no es acusar, sino permitir que las instituciones competentes investiguen y actúen para prevenir daños mayores y garantizar los derecho de la infancia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias