Reportan atentado terrorista en Palmira, Valle del Cauca, cerca del Batallón Agustín Codazzi

En la noche de este viernes 24 de abril se reportó la explosión de dos vehículos cerca del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi. Videos publicados a través de redes sociales muestran cómo quedó el lugar tras la fuerte detonación.



Por el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni fallecidas tras estos hechos.

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Fuentes le indicaron a Noticias Caracol que fueron dos las explosiones que se escucharon cerca al batallón. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la explosión se debió a un atentado terrorista.



"Necesitamos apoyo real": Dilian Francisca Toro al presidente Petro

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que la explosión en Palmira se debió a un ataque terrorista: “Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera. Al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro le hago un llamado urgente y contundente; el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo. Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio”.

Agregó Toro que “convoqué a un Consejo de Seguridad Extraordinario mañana sábado con toda la Fuerza Pública para evaluar en el territorio la situación y tomar acciones en contra de la violencia terrorista. Pero reitero, no es momento de discursos, es momento de decisiones; no actuar, le está costando la tranquilidad y la vida a los vallecaucanos. La seguridad de los vallecaucanos no puede seguir dependiendo de esfuerzos aislados desde las regiones. Esto es una responsabilidad del Estado en su conjunto. Aquí no vamos a ceder ante el terrorismo, pero exigimos el respaldo total de la Nación para enfrentarlo con toda la contundencia que se requiere”.



La gobernadora les envió un mensaje a los responsables del atentado: “A los responsables les digo con claridad; los vamos a perseguir hasta capturarlos. Aquí no hay espacio para el terrorismo ni para quienes pretenden desestabilizar la región. El Valle no está solo, pero tampoco puede seguir enfrentando esta guerra sin el respaldo total del Estado. Este es un punto de quiebre”.



#ATENCIÓN | En la noche de este viernes se reportó una explosión en Palmira, Valle del Cauca. Al parecer hubo dos detonaciones en cercanías al batallón.



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El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se refirió al atentado y dijo: "Rechazamos con contundencia los hechos ocurridos el día de hoy. Nada justifica la violencia. He ordenado desplegar todas nuestras capacidades para investigar lo ocurrido, mi solidaridad con el Ejército Nacional, estamos trabajando de forma coordinada para dar con los responsables de esta ola de violencia. Seguimos protegiendo a los colombianos".



Atentado terrorista en Cali

En la mañana de este viernes, las autoridades reportaron un atentado terrorista cerca del Batallón Pichincha, en la ciudad de Cali. En imágenes quedó registrado el momento cuando un sujeto que iba manejando un bus escolar se parqueó, luego salió corriendo del vehículo y segundos después este hizo explosión.

Dos personas que se desplazaban en patineta y pasaron junto al vehículo se salvaron por segundos, ya que seis segundos después ocurrió la explosión. Algunos conductores optaron por retroceder, mientras otros aceleraron para alejarse y evitar ser alcanzados por las esquirlas, al igual que varios transeúntes que se encontraban en el lugar. Todo el momento quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en inmediaciones de una unidad militar en el sur de Cali.

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Tras la explosión, tres cilindros cayeron dentro del batallón sin detonar, lo que llevó a los militares a evacuar de inmediato la zona ante el riesgo de una nueva explosión.

El vehículo quedó en llamas y una mujer que cruzaba por la zona resultó herida.

En ese momento, y con el apoyo de aeronaves no tripuladas, la Tercera División del Ejército adelantaba labores orientadas a garantizar la seguridad del personal dentro de la unidad militar, así como de la población civil ubicada en el sector.

Mediante este comunicado, el Ejército atribuyó el atentado a la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias lideradas por Iván Mordisco, mientras que las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de esta ofensiva criminal.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

