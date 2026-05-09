¡Atención conductores! Así funcionará el pico y placa en Bucaramanga del 11 al 17 de mayo de 2026

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga mantiene firme la operatividad de la restricción de movilidad bajo la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025. Esta medida, que busca mejorar el flujo vehicular en las principales arterias de la capital santandereana, se encuentra en su ciclo correspondiente al periodo de abril a julio de 2026.



Para la semana comprendida entre el lunes 11 y el domingo 17 de mayo, los conductores deben estar especialmente atentos a la numeración de sus placas para no incurrir en infracciones que puedan afectar su bolsillo y la inmovilización de su vehículo.



Rotación del pico y placa durante esta semana

Durante los días hábiles, el horario de restricción inicia a las 6:00 a. m. y se extiende hasta las 8:00 p. m. La rotación establecida para esta semana es la siguiente:

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Lunes 11 de mayo: No podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 .

No podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Martes 12 de mayo: La restricción aplica para los dígitos 1 y 2 .

La restricción aplica para los dígitos . Miércoles 13 de mayo: El turno es para las placas finalizadas en 3 y 4 .

El turno es para las placas finalizadas en . Jueves 14 de mayo: La medida rige para los números 5 y 6 .

La medida rige para los números . Viernes 15 de mayo: Finaliza la semana laboral con la restricción para los dígitos 7 y 8.

Sábado de movilidad restringida

Es fundamental recordar que el sábado 16 de mayo la medida también está vigente, aunque en un horario reducido que va desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Según el cronograma oficial de la Dirección de Tránsito, para este sábado la restricción corresponde a las placas terminadas en 7 y 8.

Como es habitual en la normativa local, el domingo 17 de mayo no habrá restricción de pico y placa, permitiendo la libre circulación de todos los vehículos por la ciudad.



Excepciones y recomendaciones

La medida es de carácter obligatorio para vehículos de servicio particular y público, sin embargo, existen excepciones puntuales contempladas en la normativa vigente. No están sujetos a esta restricción:



Vehículos de servicio público individual tipo taxi. Vehículos oficiales del Estado. Cuerpos diplomáticos y consulares debidamente acreditados. Vehículos con matrícula extranjera o bajo régimen de importación temporal.

Las autoridades de tránsito invitan a la ciudadanía a programar sus recorridos con antelación y hacer uso de medios de transporte alternativos o del sistema público masivo para contribuir con la movilidad sostenible de la ciudad.



El incumplimiento de esta norma conlleva una sanción económica considerable, además de los costos asociados al traslado a patios del vehículo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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