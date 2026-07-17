Atención| Reapareció Mónica Pérez, la mujer víctima de grave agresión en Fusagasugá: esto se sabe

Mónica Tatiana Pérez, la mujer que fue víctima de una agresión física y posteriormente desapareció en Fusagasugá (Cundinamarca), fue hallada con vida, según reportó la familia de la mujer. El hallazgo fue confirmado por la Fiscalía General de la Nación. Noticias Caracol conoció cómo fue encontrada la víctima de una agresión física que habría sido perpetrada por el que sería su pareja sentimental, cuyo paradero sigue siendo una incógnita.

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Un reporte de la Fiscalía señala que el caso de Pérez fue recibido este 16 de julio y que una fiscal activó de manera inmediata la Alerta Rosa, un mecanismo que busca proteger la vida e integridad de cualquier persona, para prevenir un posible feminicidio. El mismo miércoles, la víctima se presentó a las 10:30 p .m. en la Unidad de Reaccion Inmediata de la Fiscalía (URI). Sin embargo, la familia no habria tenido conocimiento del paradero de Mónica hasta este 17 de julio.

El caso de Mónica Pérez y su desaparición generó alerta en redes sociales y medios de comunicación. Y es que antes de que se le perdiera el rastro, quedó registro en video de una cámara de seguridad que la mujer habría sido víctima de agresión física por parte de su pareja sentimental. Las imágenes muestran que este hombre la estaba esperando cuando ella llegó en un taxi entre horas de la noche del martes y la madrugada del miércoles. Al momento de descender del vehículo, el hombre la hizo bajar por la fuerza y empezó a agredirla física y verbalmente.



Noticias Caracol tuvo la oportunidad de hablar con Jenny Paola Pérez, la hermana de Mónica y quien estaba hablando con medios para pedir colaboración en la búsqueda. Pérez confirmó que su familiar reapareció, pero dijo que de momento no se le ha permitido verla, ni a ella ni a los hijos de Mónica. Y es que la mujer se encuentra en un centro asistencial de Fusagasugá. Mientras tanto, Jenny Paola está con los dos hijos de su hermana, de 6 y 10 años, a la espera de poder verla. La Policía Departamental de Cundinamarca dijo que la mujer fue encontrada en buen estado.



Jenny Paola dijo a medios locales que su hermana se había comunicado con sus familiares vía mensaje de texto, pero no les recibía llamadas ni enviaba videos, fotos o audios que dieran fe de que se trataba de ella en efecto. “No sabemos si es él haciéndose pasar por ella”, advirtió Jenny en su momento.

En sus mensajes, Mónica pedía a su familia que no denunciara a su pareja y les indicaba que había viajado a Bogotá. La versión que ahora circula entre la familia Pérez sobre la reaparición de Mónica es que la mujer llegó a la Terminal de Transportes de Fusagasugá y de allí se habría dirigido a las instalaciones de la Fiscalía en horas de la noche de este jueves, casi dos días después de su desaparición.

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