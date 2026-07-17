Extraña desaparición de mujer en Fusagasugá: video registró agresión de su pareja en plena calle

Lo que inició como el video de una grave agresión física contra una mujer en Fusagasugá, Cundinamarca, terminó como un misterioso caso de desaparición que hoy denuncia la hermana de la víctima. Se trata de Mónica Tatiana Pérez, una mujer que es cabeza de hogar, de quien se supo algo por última vez este 15 de julio. El presunto victimario también está desaparecido. La hermana de Mónica habló con Noticias Caracol para dar detalles de lo más reciente que se ha conocido del caso y denunciar que su hermana habría estado sometida a un ciclo de violencia por el supuesto agresor, quien fue identificado como su pareja. La pérdida de su rastro deja pistas que resultan consternantes en el caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron en el barrio Gaitán el pasado martes 14 de julio. Una cámara de seguridad registró el momento en que esta mujer se dispone a descender de un taxi cuando el hombre la estaba esperando para interceptarla e iniciar a golpearla en reiteradas ocasiones. “Pasa desde hace mucho tiempo”, dijo Jenny Paola Pérez, la hermana de Mónica, a este medio. “Él la maltrataba”.

Cuando el video de la agresión empezó a circular en redes sociales, muchos expresaron indignación por la actitud del taxista que dejó a Mónica en el barrio Gaitán, pues vio cómo la pasajera fue sacada a la fuerza del vehículo. En vez de intervenir, el conductor —según se observa en el registro— arrancó hasta con la puerta entreabierta.



Mónica se desempeña como vendedora informal y es madre de dos hijos, ambos menores, de 6 y 10 años de edad. El presunto agresor llevaba ya diez meses conviviendo con ella bajo el mismo techo, según dijo Jenny Paola. Su familia dice que está desesperada. Carolina Rico, secretaria de Mujer y Género de Fusagasugá, rechazó lo ocurrido y dijo que se activaron todas las rutas de atención y búsqueda para dar con el agresor de la mujer.



Las pistas alrededor de la desaparición de Mónica Pérez en Fusagasug

Además del video, que habría sido grabado entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, queda lo que Mónica dejó a su paso. Y es que su hermana dijo a medios regionales que su familiar dejó a los niños, de 6 y 10 años, encerrados en la casa y solos. Lo único que tiene su familia son mensajes de texto que, supuestamente, envía Mónica desde su celular. Resulta extraño para sus allegados que solo escriba, pero, por más que le piden pruebas de vida o de que sí se trate de ella, no envía fotos, audios o videos que den prueba de ello. Tampoco hace o recibe llamadas. “No sabemos si es él haciéndose pasar por ella”, advirtió Jenny.

Publicidad

La hermana de la víctima afirmó que, entre los mensajes, Mónica —o quien está escribiendo desde el celular de ella— le pide a su familia que no denuncie a su pareja y que, supuestamente, se fue para Bogotá.

Jenny Paola también relató que los niños no solo fueron encerrados dentro de la vivienda; también fueron agredidos por la pareja de la mujer. La denunciante asegura que uno de los menores intentó proteger a su madre de las agresiones, pero solo fue empujado y golpeado por este hombre.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co