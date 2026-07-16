Pánico en Tibú por explosión de carro bomba cerca a batallón militar: esto dijo el Ejército

En el municipio de Tibú, Norte de Santander, se reportó la detonación de un carrobomba a aproximadamente 500 metros del Batallón de Ingenieros número 30 del Ejército Nacional. La explosión generó pánico entre los presentes, y las autoridades indicaron que preparan un contraataque, mientras investigan quiénes son los responsables del hecho. Algunos de los testigos informaron que en el sector se escucharon cuatro detonaciones.

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En esta zona de la región del Catatumbo operan grupos ilegales del ELN y las disidencias de las Farc. Por el momento no se reportan heridos, solo daños en la infraestructura y en el vehículo que transportaba los explosivos." A esta hora, se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, #NorteDeSantander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos, al parecer perpetrada por integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la zona", indicó la Segunda División del Ejercito Nacional en su cuenta de X.

"Al momento, no se reportan novedades de personal militar. Las tropas fortalecen la seguridad en el área perimetral y desarrollan operaciones para ubicar a los responsables de este hecho", añadió.



#Colombia | Un nuevo ataque terrorista ocurrió en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Esto se sabe.



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