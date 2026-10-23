¿Quién era alias Marcos Pacífico? El cabecilla del ELN que habría caído en bombardeo en Cauca

En la madrugada del jueves 22 de octubre se llevó a cabo un bombardeo estratégico, según informó el presidente Abelardo de la Espriella desde su cuenta de X, en zona rural de El Tambo, Cauca, donde fueron dados de baja nueve integrantes del grupo narcoterrorista ELN. Entre ellos se encontraba alias Marcos Pacífico, un objetivo de “alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización”, según indicó el mandatario.

“En una operación de bombardeo estratégico de nuestras Fuerzas Militares, desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, fueron dados de baja 9 integrantes del grupo narcoterrorista ELN, entre ellos, de acuerdo con la identificación preliminar, alias ‘Marcos Pacífico’, objetivo de alto valor y uno de los principales cabecillas de esa organización criminal", dice el mandatario.

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El operativo representa un golpe contra la estructura armada ilegal que opera en el suroccidente del país, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, donde el ELN mantiene presencia y desarrolla actividades criminales.



¿Quién era alias Marcos Pacífico?

Este criminal era el segundo cabecilla y responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, máximo jefe del frente José María Becerra y responsable de dirigir tres frentes narcoterroristas que operan en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

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Además, estaba vinculado con secuestros, atentados y ataques contra nuestra Fuerza Pública en Cali y Buenaventura. También se le atribuye haber impartido órdenes a las milicias urbanas del ELN durante las protestas de 2022. Este contaba con alrededor de 30 años de trayectoria criminal.

Su papel dentro de esta organización lo habría convertido en uno de los principales objetivos de las Fuerzas Militares, debido a su responsabilidad en la dirección de estructuras armadas y en las acciones criminales que se desarrollan en el suroccidente colombiano.

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“Este contundente golpe debilita su estructura de mando y capacidad operacional en el Pacífico colombiano. No habrá refugio para el terrorismo. Mantendremos la ofensiva con toda nuestra capacidad militar, hasta doblegar estas estructuras y proteger a los colombianos”, especificó el comandante general de las Fuerzas Militares, mayor Erik Rodríguez Aparicio, desde su cuenta oficial de X.

La ofensiva de las @FuerzasMilCol contra las estructuras terroristas no se detiene.



En una operación militar y policial, mediante el empleo de capacidades aéreas en El Tambo, #Cauca, fueron neutralizados 9 integrantes del ELN. Entre ellos estaría alias “Marcos Pacífico”,… https://t.co/Ye0i2ZcxSl pic.twitter.com/gDvNrRpDbG — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) October 22, 2026

Con esto, se suma el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales desde que asumió el cargo de presidente el 7 de agosto de 2026.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO