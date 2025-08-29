Atentado sicarial en Cali deja un muerto y ocho heridos: atacaron a camioneta de alta gama

Una camioneta de alta gama fue interceptada y atacada por sicarios en motocicleta, quienes estaban fuertemente armados, en la Avenida Ciudad de Cali con Carrera 39, en la capital del Valle del Cauca. El atentado, ocurrido sobre las siete de la noche de este jueves 18 de agosto, dejó un muerto y ocho personas heridas, según informó la Policía Metropolitana de Cali.

“La Policía Metropolitana, a través de la Policía Judicial y el CTI, se encuentran en proceso de verificación de un incidente sucedido en las últimas horas en el sector del Vallado. Esperamos tener resultados muy pronto sobre los afectados y también sobre los responsables de este incidente. Avanzamos en las labores de verificación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, aseguró minutos después el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García.

El conductor de la camioneta y el copiloto fueron atacados por los sicarios en dos motocicletas, quienes, según testigos, tenían armas largas o fusiles y abrieron fuego contra el vehículo, logrando impactarlos a pesar de que este estaba blindado. Una de las víctimas resultó gravemente herida y fue llevada a un centro asistencial cercano, en donde falleció. Los otros afectados también fueron trasladados a hospitales de la zona. "Hay varias personas lesionadas y vamos en el proceso investigativo de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación”, añadió el secretario.



El diario El País de Cali indicó que testigos de la comunicad comentaron que las motocicletas de los sicarios eran de alto cilindraje, tipo DR-650, y tenían las placas cubiertas. Después de disparar en múltiples ocasiones contra la camioneta, huyeron rápidamente de la escena del crimen.



Atentado cerca a base aérea en Cali

Este ataque sicarial se suma al grave atentado que se registró en la tarde del pasado 21 de agosto, cuando un camión cargado con dos cilindros bomba explotó cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando seis civiles muertos y 79 heridos. En el sector se encontraban distintos locales comerciales y transeúntes, quienes vivieron momentos de pánico.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez responsabilizó a las disidencias de las Farc de la explosión y afirmó lo siguiente: "La razón fue el desespero cobarde por toda la contundencia operacional que ha tenido la Fuerza Pública para afectar todos sus corredores de movilidad en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Hace dos días, nuestras Fuerzas Militares ingresaron al cañón del Micay a un sitio llamado Honduras, y allí decomisaron y destruyeron tal vez el arsenal criminal más grande de la última década".

Noticia en desarrollo....