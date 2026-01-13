¿Avión en el que murieron Yeison Jiménez y demás ocupantes tenía caja negra o grabadora de voz?

El país sigue conmocionado por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida el sábado en un accidente aéreo junto con otras cinco personas: su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, otros integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave, Fernando Torres. Los seis murieron cuando la avioneta particular en la que se desplazaba sufrió un accidente y quedó completamente calcinada.

La Fiscalía General informó este domingo que abrió "una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular", que se estrelló al intentar despegar del aeropuerto de Paipa, en el departamento de Boyacá, y cayó en un campo cercano al final de la pista. Pero las causas del siniestro siguen bajo investigación de las autoridades. Precisamente, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de Aerocivil, habló en Noticias Caracol sobre el caso y detalles que han trascendido en la indagación.

El coronel Bello explicó que "la aeronave, aunque a baja altura, tuvo un desplazamiento en el aire". "Hubo una maniobra que intentó hacer el piloto o la persona que estaba en los controles de la aeronave y por condiciones que en este momento se están verificando en términos de peso y balance, en términos de performance de la aeronave, en términos de rendimiento... con apoyo de la empresa responsable del mantenimiento estamos recolectando datos para verificar efectivamente qué pudo haber generado el descenso de la aeronave", agregó.



¿La aeronave tenía caja negra?

La caja negra suelen ser un registro clave para investigar accidentes aéreos, pues conservan datos y conversaciones del vuelo. Luego del accidente en el que Yeison Jiménez y los demás ocupantes perdieron la vida, muchas personas se han preguntado si la aeronave contaba con una caja negra. Al respecto, el coronel Bello explicó en entrevista con Noticias Caracol que es una aeronave de fabricación registrada en 1982, y en la aviación privada de eso depende su tecnología. "Lo que nosotros logramos identificar en los restos es que no cuenta con grabadores de datos ni grabadores de voz", afirmó.



El coronel Bello, sin embargo, hizo énfasis en que, "en este caso, un accidente o un incidente grave no quiere decir inmediatamente que el resto de aeronaves sean inseguras o que el espacio aéreo colombiano sea inseguro". "Es un evento que efectivamente hay que atenderlo, hay que investigarlo, hay que lograr determinar factores contribuyentes, su causa raíz y plantear recomendaciones para prevenir eventos futuros similares. Pero no quiere decir que por este evento la aviación en Colombia sea insegura o que este tipo de aeronaves sea insegura".



Depende lo que les decía anteriormente del nivel de disciplina, (14:56) incumplimiento y adherencia a esa norma técnica, a los estándares operacionales, (15:01) cumplimiento de esta documentación que es la que a nosotros en el aspecto de aviación nos dice que (15:10) los aviones están en regla para poder operar correctamente.



¿El piloto estaba chateando?

Tras el accidente ha circulado un video grabado desde el interior de la aeronave segundos antes de despegar y subido a sus redes sociales por Weisman Mora, fotógrafo del artista, también fallecido, en el que se ve al piloto chateando en su celular durante la maniobra de despegue. En la imagen se ve también el panel de control de la aeronave con aparentes mensajes de advertencia sobre una posible falla eléctrica que al parecer el piloto no notó, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre lo sucedido.

El coronel Bello afirmó al respecto que "hay una línea dentro del desarrollo de la investigación que hace referencia a una confidencialidad y reserva" y que estos hechos se están verificando. "Hay un punto inicial que es con respecto al cumplimiento de estándares operacionales, la disciplina en vuelo de los pilotos, por eso es que el factor humano está sujeto a evaluación y análisis en este momento para verificar precisamente esas condiciones de este piloto y pues este desempeño en cabina con lo que se está referenciando en este momento con respecto a este video".

El cantante de música popular tenía previsto presentarse la noche del sábado en una fiesta popular del municipio de Marinilla, en Antioquia, donde lo esperaba su banda de músicos. Los organizadores hicieron un minuto de silencio y un homenaje simbólico a la hora en que estaba programada su presentación.

Tras las labores de rescate y atención de la emergencia, realizadas por organismos de socorro, autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional, los cuerpos de los seis ocupantes fueron trasladados a la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal en Bogotá. Este miércoles 14 de enero se llevará a cabo un homenaj póstumo al cantante en el Movistar Arena.

