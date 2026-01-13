En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que se sabe de las honras fúnebres de Yeison Jiménez en Bogotá

Lo que se sabe de las honras fúnebres de Yeison Jiménez en Bogotá

El cuerpo de Yeison Jiménez permanece en una de las sedes en Bogotá de la funeraria Capillas de la fe.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 13 de ene, 2026
Hacia las 6 de la tarde de este lunes 12 de enero fueron entregados los restos de Yeison Jiménez a su familia por parte de Medicina Legal tras el trágico accidente aéreo del sábado en el que también fallecieron cinco personas de su equipo de trabajo cuando apenas despegan desde el aeródromo de Paipa, en Boyacá.

(Lea: Fotos | ¿Quiénes eran las personas que murieron junto a Yeison Jiménez en accidente de avioneta?)

Aunque el equipo de trabajo del ídolo de la música popular señaló en un comunicado que todavía están determinando cómo serán los homenajes póstumos, su hermana Lina Jiménez agradeció a los fanáticos del artista por los mensajes de condolencias que les han hecho llegar y adelantó que la ceremonia será en Bogotá.

La joven mencionó que el deseo de la familia sería que el cuerpo de Yeison esté muy acompañado. “Queremos que lo recuerden
siempre como él fue”, dijo Lina, dando a entender que a las honras fúnebres del artista podrían ingresar sus fanáticos, quienes en varios lugares del país se han agolpado para rendir tributo al caldense que falleció a los 34 años.

Lo que se sabe de las honras fúnebres

Noticias Caracol conoció que la funeraria Capillas de la fe se hará cargo de las exequias de Yeison Jiménez, cuyo cuerpo fue trasladado a la sede de la calle 68 con carrera 32. De hecho, la zona que rodea las instalaciones de ese lugar de velación ya fue acordonado por la Policía para evitar aglomeraciones y ordenar a las personas que puedan llegar.

(Lea: Nuevo informe de Medicina Legal sobre Yeison Jiménez confirma identidad del cantante)

Inicialmente se habla de que el homenaje podría ser en el Movistar Arena, pero también se abrió la posibilidad de que sea el estadio El Campín donde se lleven a cabo las honras fúnebres de Jiménez. En el transcurso de este martes 13 de enero, la familia del artista dará a conocer los detalles para que los seguidores del músico los acompañen.

Los detalles del accidente

La tragedia aérea en la que falleció el cantante Yeison Jiménez ocurrió en la vereda Romita, en límites entre Paipa y Duitama, Boyacá. El siniestro se produjo apenas un minuto y medio después del despegue desde el aeropuerto Juan José Rondón, con destino a Marinilla, Antioquia.

Según los relatos de los testigos, el accidente comenzó con un "sonido extraño" proveniente de los motores. Maximiliano Panqueva, administrador de la finca donde cayó la aeronave, observó que esta volaba a una altura inusualmente baja y realizó un giro brusco a la derecha, en u, como tratando de retornar a la pista. Tras un primer estruendo al golpear el suelo, el piloto intentó una aceleración de emergencia para retomar el vuelo, pero la avioneta finalmente cayó en picada.

(Además: ¿Yeison Jiménez quería dejar la música? Diva Jessurum reveló sus conversaciones con el artista)

La Aeronáutica Civil ha confirmado que la aeronave contaba con sus certificados de aeronavegabilidad vigentes y que efectivamente logró despegar, recorriendo cerca de 2 kilómetros antes del impacto. Los equipos de rescate debieron trabajar en un terreno escarpado para recuperar los cuerpos de entre los metales retorcidos e incinerados.

En cuanto a los ocupantes, las fuentes confirman que en la aeronave viajaban Yeison Jiménez y otros cinco acompañantes, resultando un total de seis víctimas fatales.

  • Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.
  • Yeison Jiménez.
  • Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison.
  • Óscar Marín.
  • Jefferson Osorio.
  • Weisman Mora, fotógrafo de Yeison.

Este accidente pone fin a la carrera de un artista que se definía como un "guerrero" y que logró conquistar 15 países con su arte tras sus humildes comienzos como vendedor de aguacates en Corabastos. El mundo de la música está de luto.

