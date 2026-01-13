¿Por qué la Aerocivil investiga desempeño de piloto de avioneta en la que murió Yeison Jiménez?

Un video publicado por Weisman Mora, fotógrafo de Yeison Jiménez, quien viajaba en la avioneta Piper PA31 de matrícula N325FA que se accidentó cuando apenas despegaba del aeródromo de Paipa, Boyacá, es una de las piezas claves que tiene la Aeronáutica Civil para adelantar las pesquisas del siniestro.

“Pa’ Marinilla”, decía la publicación de Mora en la red social Instagram unos segundos antes de que la avioneta despegara. En estas imágenes se enfoca al piloto Fernando Torres con un celular en sus manos.



En diálogo con Noticias Caracol, Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, explicó que hay una línea que establecerá la pericia o conducta del piloto. “Contamos con una documentación referente al entrenamiento, capacidades técnicas y el desempeño del piloto. Hay unas referencias que ya están confirmadas como es el caso del desplazamiento por parte de la aeronave, que efectivamente decoló de la pista. Aunque a baja altura, hubo un desplazamiento en el aire y una maniobra que intentó hacer el piloto”, anotó.



Reconstrucción del perfil del piloto Fernando Torres

De acuerdo con la Aerocivil, uno de los ejes principales de la investigación es la reconstrucción del perfil profesional del piloto Fernando Torres. Según Bello, la autoridad aeronáutica está evaluando exhaustivamente las certificaciones, las habilitaciones vigentes, los entrenamientos específicos para este tipo de aeronave y la aptitud psicofísica del piloto al momento del vuelo.

Este análisis busca determinar si el personal al mando poseía las capacidades necesarias para operar en un entorno con las características geográficas de Paipa, cuya elevación exige cálculos de rendimiento muy precisos.



Disciplina del piloto en vuelo y el video del celular

Respecto al video grabado por Weisman Mora, la Aerocivil señaló que ese evento se está verificando. Uno de los puntos en los que enfatizó Bello es en la disciplina en vuelo y el cumplimiento de estándares operacionales son aspectos bajo estricta evaluación. Bello explicó que el comportamiento en cabina es una línea de investigación fundamental, pues el "factor humano está sujeto a análisis para verificar las condiciones del piloto".

Sobre una supuesta advertencia visual en la cabina, el experto señaló que existe una especie de lenguaje entre la máquina y el ser humano, con luces, sonidos, entre otros elementos, que deben ser atendidos por la tripulación y gestionados. Según Bello, cualquier señal de alerta debe generar una gestión técnica operacional por parte de la tripulación, y es precisamente ese nivel de respuesta el que está bajo la lupa para entender si hubo una omisión o una respuesta inadecuada ante un posible fallo técnico.

A la advertencia que hace referencia Bello es a un código en el panel ‘BAT PRB’, la cual también está siendo indagada por los especialistas de la Aerocivil. “Tenemos una referencia documental que nos permite a nosotros hacerle seguimiento a esta parte técnica con respecto a este tipo de aeronave”, anotó.



Responsabilidad del operador y maniobras de emergencia

Bello explicó que, en el contexto de la aviación privada, la responsabilidad de garantizar la seguridad, el entrenamiento de la tripulación y la verificación del estado de la aeronave recae directamente sobre el operador y el piloto. Esto incluye el cálculo de peso y balance, así como la anticipación a condiciones meteorológicas o imprevistos.

Los testigos relataron que, tras el despegue, la avioneta realizó un giro brusco y hubo un intento de aceleración para recuperar altura antes de caer en picada. Bello confirmó que efectivamente hubo una maniobra intentada por la persona en los controles, la cual está siendo analizada mediante la dinámica de impacto para determinar la velocidad y altitud de vuelo en esos segundos finales. Para la Aerocivil, es vital establecer si los procedimientos de emergencia estaban "muy definidos y claros" en la mente del piloto antes del decolaje.

