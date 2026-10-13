Galán se pronuncia sobre gramilla de El Campín tras partido aplazado de Millonarios vs Once Caldas

La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado de la gramilla de El Campín generó una fuerte reacción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien cuestionó las condiciones del terreno de juego y pidió acciones contra la empresa encargada de la operación del estadio.



A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que la situación es "inaceptable" y solicitó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) iniciar un proceso para determinar si existe un posible incumplimiento por parte de Sencia, concesionario responsable de administrar el escenario deportivo. El pronunciamiento se conoció después de que el encuentro entre Millonarios y Once Caldas no pudiera disputarse debido a las condiciones del césped, una situación que provocó críticas entre aficionados, dirigentes y sectores del fútbol colombiano.

Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realizacion de los partidos de fútbol.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 14, 2026

Alcalde Galán pide investigar posible incumplimiento

En su publicación, el alcalde sostuvo que la conservación de la gramilla hace parte de las obligaciones que debe cumplir el concesionario y recalcó que el estadio debe estar en condiciones adecuadas para albergar los compromisos deportivos programados.

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“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”, afirmó el mandatario, al tiempo que pidió que se evalúe un posible incumplimiento contractual relacionado con el mantenimiento del terreno de juego. Según explicó, la obligación de la empresa encargada no consiste únicamente en adelantar labores de mantenimiento, sino en garantizar un resultado que permita el desarrollo normal de los partidos de fútbol profesional.



El alcalde elevó además el tono de sus críticas al señalar que la Administración Distrital ya no aceptará nuevas explicaciones sobre el deterioro de la cancha. “No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”, manifestó Galán en su mensaje.



La declaración deja en evidencia la preocupación del Distrito por las condiciones del principal escenario futbolístico de la capital, especialmente después de que la calidad del césped terminara afectando directamente la programación deportiva.



Dimayor explicó por qué canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas

La decisión de suspender el encuentro también fue respaldada por la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que emitió un comunicado en el que confirmó la cancelación del compromiso debido al estado del terreno de juego de El Campín.

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Según la entidad, el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios F. C. y Once Caldas DAF no podía disputarse por las condiciones de la cancha, las cuales fueron calificadas como un “lamentable estado del campo de juego”. La organización señaló que la medida se adoptó para proteger la integridad física de los futbolistas y garantizar condiciones adecuadas para la competencia.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

En el pronunciamiento, la Dimayor también hizo referencia a Sencia, empresa encargada de la operación del estadio, al recordar que había asegurado públicamente que la nueva gramilla estaría en condiciones aptas para albergar partidos del fútbol profesional. Sin embargo, tras evaluar la situación y observar el estado del césped, la entidad concluyó que no existían garantías suficientes para desarrollar el encuentro.

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La organización informó además que la nueva fecha para la disputa del partido será anunciada oportunamente una vez se definan las condiciones logísticas y deportivas necesarias para su realización. Entretanto, la cancelación ha intensificado las críticas sobre el estado de la cancha y ha aumentado la presión sobre los responsables de la administración y mantenimiento del principal escenario futbolístico de Bogotá.

ÁNGELA URREA PARRA

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