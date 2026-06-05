Encuentran cuerpo en estado de descomposición en Soacha: fuerte olor alertó a los vecinos

El Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca informó que en la madrugada de este viernes fue encontrado un cuerpo en avanzado estado de descomposición en el municipio de Soacha. De acuerdo con el informe preliminar, los residentes del conjunto residencial El Sándalo, ubicado en Ciudad Verde, reportaron un fuerte olor en uno de los apartamentos de la torre 12, por lo que alertaron a las autoridades.

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Primero alertaron a la Policía Nacional, quienes avisaron de la situación al Cuerpo Oficial de Bomberos para que llegaran al lugar

con el fin de realizar la apertura forzada del inmueble. "Al arribo, y con autorización del administrador del conjunto residencial, se procede a efectuar la apertura de la puerta principal del apartamento 503. Durante la inspección inicial se confirma la presencia de un cuerpo sin vida en la habitación principal, encontrándose en avanzado estado de descomposición", indica el informe de Bomberos.

En el lugar hicieron presencia el Subteniente Mendoza y el Patrullero Vaquero, adscritos al cuadrante de Ciudad Verde de la Policía Nacional. Asimismo, al punto llegó el supervisor de seguridad de la empresa del conjunto. Una vez confirmada la situación, se realizó la entrega formal de la escena a la Policía Nacional para los actos de investigaciones correspondientes.



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