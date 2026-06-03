Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el jueves 4 de junio de 2026, según el Acueducto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció nuevos cortes de agua para el miércoles 4 de junio de 2026. Estas suspensiones hacen parte de una programación que se desarrolla durante la primera semana del mes, con intervenciones en varias localidades de la ciudad.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Según la información oficial, los cortes se deben a trabajos sobre la red de distribución. Estas labores incluyen cambio de válvulas, empates de tuberías y mantenimiento. Para poder hacer estas intervenciones, es necesario suspender el servicio por varias horas.



Barrios y localidades con cortes de agua este jueves, 4 de junio de 2026

Para este miércoles 4 de junio, los cortes afectan distintos sectores. En varios casos, la suspensión inicia a las 8 de la mañana y puede durar hasta 24 horas.



Barrios Unidos

En la localidad de Barrios Unidos, el corte aplica para el barrio JJ Vargas, en el sector comprendido desde la calle 63 hasta la calle 68 y entre la carrera 60 y la carrera 68. La suspensión inicia a las 9:00 a. m. y puede durar hasta 24 horas. La intervención corresponde a trabajos de conexión de redes de acueducto.



Puente Aranda

En Puente Aranda, el turno es para Remanso Sur, ubicado entre la avenida calle 26 sur y la diagonal 16 sur, desde la carrera 39 hasta la carrera 50. El corte comienza a las 8:00 a. m. y puede extenderse hasta 24 horas por cambio de válvula.



Rafael Uribe Uribe

En esta localidad, el barrio San Luis estará sin agua desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. El área afectada va desde la calle 31 sur hasta la calle 34 sur y entre la avenida carrera 10 y la carrera 12 bis. El motivo es el cambio de válvula.



Kennedy

En Kennedy hay dos zonas con suspensión. La primera incluye los barrios Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella y Floresta Sur, en el tramo que va de la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 y la carrera 72. El corte inicia a las 8:00 a. m. por trabajos en la red. La segunda zona abarca los barrios Casa Blanca, Pastrana y Roma, en varios sectores distribuidos así:



De la calle 45 sur a la avenida calle 55 sur, entre la avenida Primero de Mayo (carrera 79C bis A) y la avenida carrera 80.

De la avenida calle 43 sur a la calle 45 sur, entre la transversal 78H bis A y la avenida carrera 80.

De la carrera 79 a la carrera 78, entre la calle 53B sur y la calle 56A sur.

De la avenida calle 55 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 79C y la avenida carrera 80.

De la carrera 79 a la carrera 79C, entre la calle 55 sur y la calle 57D sur.

En este caso, la suspensión comienza a las 10:00 a. m. y puede durar hasta 24 horas por mantenimiento.



San Cristóbal y Santa Fe

El corte afecta a los barrios Vitelma y La María, entre la avenida calle 11 sur y la calle 1F, y desde la carrera 3 hasta la transversal 11 este. Inicia a las 9:00 a. m. y puede durar hasta 24 horas por trabajos de conexión de redes.



Usaquén

En Usaquén, el barrio Bella Suiza tendrá corte de agua entre la carrera 7 y la carrera 9, desde la calle 127 hasta la calle 134. La suspensión empieza a las 8:00 a. m. y puede extenderse hasta 24 horas por instalación de válvula.



Suba

Los barrios Villa del Prado y San José de Bavaria estarán sin servicio desde la carrera 49 hasta la carrera 80, entre la calle 170 y la calle 183. El corte comienza a las 8:00 a. m. y puede durar hasta 24 horas por instalación de válvula.Ciudad Bolívar

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En esta localidad, la suspensión incluye todos estos barrios: Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo.

El área está delimitada entre la calle 67 sur y la calle 80A sur, y entre la carrera 14A y la carrera 26. El corte inicia a las 2:00 p. m. y dura hasta 4 horas por reparación de acometida.



Usme

En esta localidad, el corte cubre los barrios: La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental. El sector afectado va desde la calle 65 sur hasta la calle 86 sur, entre la carrera 4 y la carrera 14R. La suspensión comienza a las 10:00 a. m. y puede durar hasta 24 horas por trabajos de mantenimiento.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL