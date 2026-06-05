Tres estéticas fueron inspeccionadas en la localidad de Tunjuelito: dos resultaron suspendidas

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de servicios de estética y cuidado personal, la Alcaldía Local de Tunjuelito adelantó una jornada de inspección, vigilancia y control en varios establecimientos comerciales de la localidad.

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Durante la actividad, que contó con la participación de entidades competentes encargadas de supervisar este tipo de negocios, fueron visitados tres establecimientos dedicados a servicios de peluquería y estética. Las autoridades revisaron aspectos relacionados con los permisos de funcionamiento, la documentación exigida por la normativa vigente y las condiciones necesarias para la prestación adecuada de los servicios ofrecidos al público.

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Suspenden temporalmente dos estéticas en Tunjuelito

Tras las verificaciones realizadas, dos de los establecimientos inspeccionados fueron objeto de suspensión temporal de actividades. Según informaron las autoridades locales, la medida se adoptó debido a que los negocios no cumplían con algunos de los requisitos requeridos para operar de manera regular.



Por otra parte, un tercer establecimiento no fue sancionado, pero sí recibió un proceso de sensibilización y acompañamiento por parte de los funcionarios encargados del operativo. Durante la visita se evidenció que parte de la documentación necesaria para su funcionamiento se encontraba incompleta, por lo que se brindó orientación sobre los trámites y requisitos que deben ser subsanados.



"Hacemos un llamado a los propietarios y administradores de estéticas y peluquerías para que se acerquen a la Alcaldía Local cuando tengan dudas sobre los requisitos para su funcionamiento. Estamos dispuestos a orientarlos para que mantengan su documentación al día y puedan ofrecer servicios seguros y de calidad a la comunidad", indicó la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante.

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Asimismo, recordó que mantener la documentación actualizada y atender los requisitos establecidos por las autoridades competentes permite que los establecimientos puedan prestar sus servicios sin contratiempos y dentro de las condiciones exigidas por la ley. Las inspecciones tienen como finalidad prevenir riesgos asociados a la prestación de servicios estéticos que no cuenten con los controles adecuados.

Las jornadas de inspección hacen parte de las estrategias implementadas por la administración distrital para fortalecer la vigilancia sobre diferentes actividades comerciales que funcionan en la ciudad. Este tipo de intervenciones se siguen dando en medio de la preocupación generada por el caso de Yulixa Toloza, la mujer que murió luego de someterse a un procedimiento en un establecimiento clandestino ubicado en el sector de Venecia, en el sur de la ciudad.

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Toloza fue encontrada sin vida en una vía entre Apulo y Anapoima, municipios de Cundinamarca, después de seis días de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, el cumplimiento de los requisitos exigidos contribuye a ofrecer condiciones seguras tanto para los clientes como para los trabajadores de estos establecimientos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co