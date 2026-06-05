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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Capturan a nuevo señalado en caso de Fredy Santiago Guzmán, universitario asesinado en TransMilenio

Capturan a nuevo señalado en caso de Fredy Santiago Guzmán, universitario asesinado en TransMilenio

Ya son dos personas las capturadas en relación con el crimen de Fredy Santiago Guzmán, estudiante universitario que perdió la vida luego de quedar gravemente herido en un aparente robo en una estación de TransMilenio.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Capturan a nuevo señalado en caso de Fredy Santiago Guzmán, universitario asesinado en TransMilenio
Nuevo capturado en caso del universitario asesinado Fredy Santiago Guzmán.
Secretaria de Seguridad/Archivo

La Secretaria de Seguridad de Bogotá reveló que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturó a una nueva persona señalada en el crimen de Fredy Santiago Guzmán, estudiante universitario asesinado el pasado 15 de abril en una estación de TransMilenio.

"Será presentado ante un juez de control de garantías, quien le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio agravado", se lee en información. La captura se dio en la tarde de este jueves 4 de junio en el sector de Cedritos, en el norte de Bogotá. "Un segundo sujeto quien también estaría involucrado en el crimen del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, en medio de un hurto en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, en la localidad de Engativá, en el occidente de la capital del país", explicó la Secretaria.

De acuerdo con la entidad distrital, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentará en las próximas horas ante un juez de control de garantías y le imputará los delitos de hurto calificado y homicidio, ambas conductas agravadas. El pasado 15 de mayo ya se había logrado la captura de una primera persona señalada en el crimen del universitario. En ese momento se dio a conocer que miembros del CTI de la Fiscalía capturaron en el barrio Garcés Navas de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, al presunto responsable de causarle la muerte al estudiante.

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El coronel Jhon Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que la captura del primer sujeto se dio "en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, en una articulación de la Fiscalía General de la Nación seccional Bogotá, con apoyo de un componente investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional". La captura se logró materializar en la localidad de Engativá. "Esta persona será dejada a disposición de autoridad competente por los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado", aseguró el uniformado en ese momento.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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