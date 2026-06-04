A qué hora empieza feria de empleo que habrá en Theatron hoy, 4 de junio: quiénes pueden postularse

Bogotá tendrá una nueva jornada de intermediación laboral este jueves 4 de junio de 2026, cuando más de 50 compañías participen en una feria de empleo que pondrá a disposición cerca de 5.000 vacantes para personas que buscan oportunidades de trabajo en distintos sectores económicos.

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Aunque la convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes y personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI, la participación está abierta para quienes cumplan con los perfiles requeridos por las empresas.

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Hora exacta para ir a feria de empleo en Bogotá que habrá en Theatron

La actividad, organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, se llevará a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde en instalaciones de Theatron, ubicadas en la localidad de Chapinero.



Durante el evento, los asistentes tendrán la posibilidad de conocer ofertas de empleo en áreas que actualmente presentan demanda de personal. La feria busca facilitar el contacto directo entre empleadores y candidatos, permitiendo que los procesos de postulación se desarrollen en un mismo espacio. Las vacantes disponibles corresponden a sectores como:



Servicios.

Comercio.

Construcción.

BPO y atención al cliente.

Telecomunicaciones.

Salud.

Industria alimentaria.

Transporte y logística.

Tecnología.

Servicios de aseo y mantenimiento.

De acuerdo con la entidad organizadora, el propósito es generar oportunidades de acceso al empleo formal y acercar las ofertas laborales a poblaciones que históricamente han enfrentado mayores dificultades para vincularse al mercado de trabajo.



Perfiles profesionales y técnicos que buscan las empresas

La convocatoria incluye oportunidades para personas con diferentes niveles de formación académica y experiencia laboral. Entre los cargos que estarán disponibles durante la feria se encuentran:



Asesores de servicio bilingüe.

Médicos de urgencias.

Auxiliares de enfermería.

Residentes de electricidad.

Ingenieros industriales.

Auxiliares contables.

Coordinadores sociales.

Líderes de planeación financiera.

Docentes de matemáticas.

Docentes de física.

Docentes de música.

Especialistas en topografía.

Las empresas participantes realizarán procesos de recepción de hojas de vida y evaluación de candidatos, por lo que la recomendación es asistir con la documentación actualizada para agilizar la inscripción a las vacantes.



¿Con cuáles servicios contará la feria de empleo?

Además de las oportunidades laborales, la jornada contará con servicios complementarios orientados a fortalecer los procesos de búsqueda de empleo. Entre los apoyos disponibles estarán:



Orientación ocupacional.

Asesoría para la postulación a vacantes.

Información sobre programas de empleo.

Acompañamiento en procesos de selección.

Orientación sobre formación y desarrollo de habilidades laborales.

Los asistentes también podrán conocer la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico relacionada con programas de empleabilidad y fortalecimiento de competencias para el trabajo.



Recomendaciones para asistir a la feria de empleo

Las autoridades distritales sugieren que las personas interesadas realicen un registro previo antes de acudir al evento. Este paso permitirá reducir tiempos de espera y facilitar el ingreso a las instalaciones. Asimismo, se recomienda llevar:



Hoja de vida actualizada en formato físico o digital.

Documento de identidad.

Certificaciones laborales o académicas, si se consideran relevantes para los cargos de interés.

Información de contacto actualizada.

Tener estos documentos a la mano puede agilizar los procesos de registro y aumentar las posibilidades de participar en entrevistas o etapas preliminares de selección durante la jornada.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co