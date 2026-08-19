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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Fiscalía acusa a un hombre de abusar de su bebé de 11 meses en La Calera, Cundinamarca

Fiscalía acusa a un hombre de abusar de su bebé de 11 meses en La Calera, Cundinamarca

Los análisis médico-forenses practicados al menor de edad tras fallecer por una enfermedad revelaron signos de violencia sexual y una prueba de ADN que vincula al padre. Los hechos habrían ocurrido en La Calera, Cundinamarca.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Fiscalía acusa a un hombre de abusar de su bebé de 11 meses en La Calera, Cundinamarca
Imagen de referencia.
Colprensa

La Fiscalía General de la Nación acusó a un hombre de haber abusado sexualmente a su bebé de 11 meses. El menor de edad falleció el pasado 29 de septiembre de 2025 debido a una enfermedad. El cuerpo del bebé fue sometido a exámenes médico-forenses, los hallazgos llevaron a la acusación en contra del padre del menor.

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La entidad "acusó formalmente a un hombre como presunto responsable de someter en repetidas ocasiones a actos de violencia sexual a su hijo de 11 meses, en La Calera (Cundinamarca)", relevó en un reciente comunicado. "Durante los procedimientos médico-forenses realizados al cuerpo, los especialistas encontraron signos de violencia sexual. Los análisis indicaron, además, que el bebé habría sido sometido a este tipo de actos en ocasiones anteriores", añadieron.

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La Fiscalía agregó en la información que entre los elementos probatorios obtenidos se encuentra una prueba de ADN. Esta "estableció un vínculo genético entre las evidencias recuperadas y el padre de la víctima". La investigación de la entidad lleva a creer que el hombre habría aprovechado su condición de padre y el estado de indefensión del bebé.

Un fiscal de la Unidad contra Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación acusó al hombre de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. "Los hechos fueron descubiertos a partir de los análisis forenses practicados al bebé tras su muerte por causas ajenas a las conductas investigadas", aseguraron.

Líneas para denunciar abuso sexual y violencia intrafamiliar en Colombia

Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.

  • Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co
  • Línea 123 Mujer Antioquia o escribiendo al correo electrónico linea123ma@antioquia.gov.co
  • Línea Nacional: 155
  • Policía Nacional: 123
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122
  • Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080
  • Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141
  • Línea especializada para la prevención y atención de la Violencia Sexual del ICBF: 018000112440

¿Cómo denunciar el maltrato infantil en Colombia?

En Colombia, existen diversos mecanismos para reportar casos de maltrato infantil y garantizar la protección de los menores:

  • Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un canal gratuito, disponible en todo el país, para denunciar situaciones de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, entre otros. También brinda orientación y atención en casos de emergencia.
  • Policía de Infancia y Adolescencia: Puedes acudir a la estación de policía más cercana o comunicarte directamente con esta unidad especializada, encargada de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
  • Fiscalía General de la Nación: Las denuncias también pueden presentarse en los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF) o en cualquier sede de la Fiscalía.
  • Defensor o Comisario de Familia: Cuando el caso requiere medidas de protección o atención psicológica, estas autoridades pueden intervenir para garantizar el bienestar del menor.

Actuar con prontitud es esencial para proteger la integridad física y emocional de los niños y niñas que puedan estar en riesgo.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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