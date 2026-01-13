Accidente en avenida Suba dejó un motociclista muerto este martes 13 de enero: hay trancón

Un grave siniestro de tránsito se registró hacia las 5:40 de la mañana de este martes 13 de enero en la avenida Suba con calle 136, en la localidad de Suba. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Bogotá, el hecho involucró a un camión y una motocicleta que se desplazaban por este corredor vial, uno de los más transitados del noroccidente de la capital.

Tras el choque, unidades de Tránsito de Bogotá y personal de emergencias fueron enviados al lugar para atender la situación. Minutos después, una ambulancia arribó al punto con el fin de brindar asistencia al motociclista, quien resultó gravemente herido. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, las autoridades confirmaron el fallecimiento de la víctima en el sitio del accidente, según indicó Mañanas Blu.

Con el paso de los minutos, se sumaron al operativo funcionarios de criminalística, encargados de realizar la inspección técnica del cuerpo y de recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro. La zona fue acordonada mientras se adelantaban las diligencias judiciales correspondientes.



"Se presenta un siniestro vial que genera retrasos en la movilidad. Nuestro equipo en vía, junto con el equipo de criminalística, ya se encuentra en el punto atendiendo la situación", indicó la Secretaría Distrital de Movilidad en X.



Movilidad en la salida de Suba está afectada

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que, debido a la atención de la emergencia, se presentaron restricciones en el flujo vehicular en el sentido norte–sur de la avenida Suba. Como medida para mitigar el impacto en la movilidad, las autoridades recomendaron a los conductores tomar como ruta alterna la avenida Cali hacia el sur.



"Grupo Guía desvía y gestiona el tráfico en la Av. Suba con calle 136, en sentido Norte - Sur, debido a siniestro vial con fatalidad", según último reporte de la Secretaría Distrital de Movilidad, a las 6:30 a. m.

Durante varias horas, agentes de tránsito y el Grupo Guía permanecieron en el sector regulando la circulación y orientando a los conductores, con el objetivo de evitar mayores congestiones en este punto, que es una de las principales salidas de la localidad de Suba.

Aunque por el momento no se han entregado detalles oficiales sobre las posibles causas del choque, las autoridades señalaron que se encuentran en proceso de análisis de los elementos recolectados en el lugar. Desde la Secretaría de Movilidad reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad, verificar el estado mecánico de los vehículos y atender las señales de tránsito

