¿Quiénes son los cinco muertos que deja el grave accidente en vía entre Zipaquirá y Ubaté?

“Es lamentable”, así narraron a Noticias Caracol los testigos del gravísimo accidente de tránsito que se registró en la madrugada de este miércoles primero de abril en la vía que comunica a los municipios de Zipaquirá y Ubaté, a la altura del peaje Casablanca.

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El siniestro, reportado minutos antes de las 6:00 a. m., involucró a una gran cantidad de vehículos y dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 18 heridos, de acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.



Por otro lado, el sargento Iván Leonardo Wagner, comandante de los bomberos de Cogua, confirmó que la emergencia fue atendida de manera inmediata tras recibir el reporte del impacto. Al llegar al lugar, los organismos de socorro se encontraron con una difícil escena: vehículos se encontraban envueltos en llamas, incluyendo un tractocamión, debido a la magnitud de la colisión y la posterior explosión.



¿Quiénes son las víctimas fatales?

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la remisión de 18 personas lesionadas a diversos centros asistenciales de la región. El reporte médico detallado por el sargento Wagner indica que los afectados presentan heridas múltiples, lesiones osteomusculares y abrasiones producidas por el fuerte impacto.



(Lea: “Hay heridos y muertos”: impactantes imágenes y video de incendio en la vía Zipaquirá-Ubaté)

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El gobernador Rey detalló que las víctimas fatales son el conductor de una motocicleta, quien fue impactado durante el siniestro. “Estamos en las labores de inspecciones a cadáveres y extraer los cuerpos que no son fácilmente reconocibles”, indicó.

Posteriormente, se confirmó la muerte de otras cuatro personas de una misma familia, entre ellos un menor de edad, cuyos restos fueron encontrados en un vehículo.



Hipótesis sobre las causas del siniestro

Las causas exactas del accidente están siendo investigadas por las entidades correspondientes, pero ya se manejan las primeras hipótesis oficiales. El alcalde de Cogua, Cristian Chávez, señaló que, según los reportes preliminares, una tractomula habría perdido los frenos, lo que desencadenó una colisión múltiple contra una docena de vehículos que se encontraban en la zona del peaje.

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Por su parte, el sargento Wagner coincidió en que, si bien se están realizando los peritajes técnicos y el registro fotográfico para cuantificar las pérdidas, no se pueden descartar fallas mecánicas como el detonante de la tragedia.

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La magnitud del accidente ha generado un colapso total en la movilidad de este corredor vial. El paso para vehículos de carga está totalmente restringido hasta nueva orden. Además, se reportó que la infraestructura de una de las casetas del peaje de Casablanca sufrió daños considerables por el choque y las llamas.

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