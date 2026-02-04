Día sin carro en Bogotá 2026: estas son las motos que sí pueden salir a la calle el 5 de febrero

Bogotá se alista para su versión número 28 del día sin carro y sin moto, una medida que nació de la consulta popular del año 2000 y que fijó la jornada el primer jueves de cada febrero. En 2026, la Alcaldía confirmó la restricción para el jueves 5 de febrero, desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., con el objetivo de promover una movilidad más limpia, silenciosa y eficiente. La medida aplica sobre toda la malla vial urbana de Bogotá y restringe la circulación de carros y motos particulares, incluidos híbridos y dedicados a gas. La jornada invita a los usuarios a caminar, usar bicicleta o el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

El Distrito monitorea impactos en movilidad, ruido y calidad del aire, y acompaña la jornada con controles y pedagogía. La Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Movilidad despliegan puestos de medición y operativos durante el día.



¿Cuál es el horario del día sin carro?

La restricción rige de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. y cobija carros y motos particulares, vehículos de academias de conducción, automotores de medios de comunicación con placa amarilla, vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario (se repone el día al final del periodo) y vehículos híbridos o a gas. Adicionalmente, taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8 se mantienen bajo su pico y placa habitual. El transporte de carga se sujeta a su restricción ordinaria del Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.



¿Cuáles vehículos sí podrán circular durante el día sin carro y sin moto?

Recuerde que si su vehículo no está en estas categorías, no puede circular durante el día sin carro. Eso incluye carros y motos particulares, vehículos de academias de conducción, medios de comunicación con placa amarilla, híbridos, dedicados a gas y taxis/transporte especial cuya placa termine en 7 y 8. Este es el listado de exenciones:



Transporte público (TransMilenio troncal, TransMiZonal, alimentadores, duales y TransMiCable). Vehículos para personas con discapacidad (según lineamientos de Movilidad). Vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía, etc.). Transporte escolar propiedad de la institución (identificado). Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros. Servicios públicos domiciliarios (acueducto, energía, aseo, etc.). Vehículos destinados al control de tráfico. Caravana presidencial. Fuerza pública y organismos de seguridad: vehículos de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá. Diplomáticos o consulares. Motocicletas de vigilancia y seguridad privada. Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Vehículos eléctricos o de cero emisiones, incluidas motocicletas eléctricas. (ojo: híbridos y a gas no están exentos). Carrozas fúnebres. Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas o comercios que prestan servicios de mensajería y/o domicilio. Vehículos destinados al control operacional y mantenimiento del SITP. Vehículos y motos de control de emisiones y vertimientos. Transporte de valores.

Sanciones por incumplir el día sin carro

Quien circule sin estar cobijado por una excepción comete la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito (“transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas”), con multa de $633.000–$633.200 en 2026 (según tablas vigentes) y posible inmovilización del vehículo, con los costos asociados de grúa y patios.



¿Cómo operará el transporte público durante el día sin carro en Bogotá?

El Distrito refuerza el SITP para atender la demanda. La operación programada para el día incluye 10.482 buses entre troncales, zonales, alimentadores y duales, así como 163 cabinas de TransMiCable en Ciudad Bolívar. Además, estarán disponibles 353 rutas TransMiZonal, 125 alimentadoras, 92 troncales y 10 duales, con refuerzo de frecuencias en hora pico y monitoreo desde el Centro de Control.



Como apoyo a la micromovilidad, la ciudad ofrece más de 683 km de ciclorrutas, 9.500 km de andenes y corredores acompañados por el IDRD en franjas específicas. Si combina bici con transporte público, hay 8.001 cupos de cicloparqueaderos en 27 puntos del sistema. El taxi funcionará como servicio público individual, con una flota estimada de 37.000 vehículos; recuerde que taxis con placas terminadas en 7 y 8 sí tienen restricción por pico y placa.



Planificación del viaje. La recomendación oficial es usar TransMiApp para consultar rutas, horarios, estado del servicio y saldo de la tarjeta. Si va en bici, registre tu bicicleta y verifique los puntos de parqueo seguros. Y si camina trayectos cortos, aproveche los corredores peatonales con mejor experiencia de espacio público durante la jornada.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

