Multa por sacar el vehículo durante el día sin carro en Bogotá supera los $630.000

Bogotá cambiará su ritmo habitual este jueves 5 de febrero. Desde la madrugada y hasta la noche, las calles tendrán una dinámica distinta, con menos carros y motos particulares en circulación y una ciudad que se mueve, principalmente, en transporte público, bicicleta y a pie. El día sin carro 2026 vuelve como una jornada obligatoria que modifica rutinas laborales, actividades comerciales y desplazamientos diarios, y que también tiene implicaciones claras para quienes decidan no cumplir la norma.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La medida no es nueva ni experimental. Forma parte del calendario anual de la ciudad desde hace más de dos décadas y está respaldada por decretos vigentes y por una consulta ciudadana que la avaló. Este año, como en anteriores ediciones, la jornada será objeto de controles policiales y operativos de tránsito, con sanciones económicas definidas para quienes saquen su vehículo sin contar con una excepción válida.



El día sin carro 2026 se desarrollará durante 16 horas continuas, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., y aplicará en toda la malla vial urbana de Bogotá. Durante ese lapso, la circulación de carros y motos particulares estará prohibida, sin importar si funcionan con gasolina, gas o tecnología híbrida.



Multa por incumplir el día sin carro en Bogotá: ¿de cuánto es?

Salir a la calle en carro o moto sin estar autorizado durante el día sin carro 2026 tiene consecuencias económicas y administrativas. La infracción aplicable es la C14 del Código Nacional de Tránsito, que corresponde a transitar por sitios restringidos o en horarios prohibidos. Para este año, la sanción supera los $630.000, con un valor fijado en $633.200, de acuerdo con la actualización vigente.



Además del comparendo, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado a patios, lo que implica costos adicionales por servicio de grúa y parqueadero, así como trámites posteriores para su recuperación. Las autoridades de tránsito anunciaron operativos en diferentes puntos de la ciudad, con participación de agentes civiles, Policía de Tránsito y sistemas de verificación electrónica para garantizar el cumplimiento de la jornada.



Los vehículos que sí pueden circular en el día sin carro

Tenga presente que los vehículos con permiso de pico y placa solidario no pueden circular durante la jornada. En estos casos, la Secretaría de Movilidad ha indicado que el día adquirido se repone al final del periodo contratado, pero eso no habilita el tránsito durante el día sin carro. A continuación, el listado completo de los vehículos y motos que está exentos de la medida:



Transporte público.

Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/om domicilio

Transporte para personas con discapacidad.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.

Servicio públicos domiciliarios.

Destinado al control de tráfico.

Caravana presidencial.

Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.

Vehículos diplomáticos o consular.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.

Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.

Carrozas fúnebres.

Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.

Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.

Transporte de valores.

También están incluidos dentro de la restricción los vehículos de academias de conducción, los automotores de medios de comunicación con placa amarilla y los carros híbridos o a gas, que en días normales suelen tener beneficios de movilidad.



¿Cómo nació el día sin carro en Bogotá?

El día sin carro nació en Bogotá a partir de una consulta popular realizada en el año 2000. En esa votación, la mayoría de los ciudadanos respaldó la idea de reservar un día al año para restringir el uso del vehículo particular. A partir de ese resultado, la jornada quedó institucionalizada mediante el Decreto 1098 de 2000, que estableció su realización el primer jueves de febrero de cada año.

Publicidad

Desde entonces, la medida se ha mantenido y se ha ampliado con el paso del tiempo. Inicialmente estaba enfocada solo en carros particulares, pero luego incorporó también a las motocicletas. Hoy, el día sin carro 2026 afecta a más de un millón de automóviles y cientos de miles de motos que diariamente circulan por la capital.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL