Alcalde Galán habla sobre hallazgo del cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides: "Serán capturados"

Luego de que se confirmara que en la tarde de este lunes el cuerpo del profesor de la Universidad Externado Neill Felipe Cubides fue hallado sin vida en Usme, sur de Bogotá, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán se pronunció al respecto en su cuenta de X e indicó que los responsables de su desaparición y posterior muerte serán capturados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Los criminales responsables del asesinato del profesor Neill Felipe Cubides serán capturados para que respondan ante la justicia por sus atrocidades. Lamento profundamente el homicidio del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides. A su familia y a la universidad, toda nuestra solidaridad", indicó el alcalde en sus redes sociales.

El mandatario añadió que desde la tarde de este lunes 19 de enero, "la Fiscalía Seccional Bogotá activó un Grupo de Tareas conjuntas con el CTI y unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá dedicado a la captura de los responsables de este horrible crimen en el menor tiempo posible. No vamos a descansar hasta que los asesinos estén tras las rejas".



Así encontraron el cuerpo de Neill Felipe Cubides

La Universidad Externado fue la primera en informar sobre el hallazgo del cuerpo sin vida, tras cuatro días desparecido. "La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial", indicó la institución.



El profesor, según información de las autoridades, fue hallado después de que un ciudadano que transitaba por el sector alertó de la existencia del cadáver en vía pública, el cual tenía fuego en algunas partes. Al llegar al lugar, unidades de la Policía confirmaron que se trataba de un cuerpo con la ropa completamente calcinada y sin documentos de identificación.



El hallazgo se presentó el pasado viernes en una zona de vía pública, a un costado de la carretera conocida como vía Soches, en la localidad de Usme, sur de Bogotá. El punto exacto es difícil de confirmar debido a que se trata de un lugar con poca iluminación, sin nomenclatura oficial y con bajo tránsito peatonal.

Publicidad

Aunque fue encontrado la semana pasada, solo hasta este lunes 19 de enero se pudo establecer su identidad gracias a varios procedimientos técnicos y la citación a familiares para adelantar el proceso de reconocimiento. La investigación ahora quedará en manos de Medicina Legal, entidad encargada de practicar los exámenes forenses necesarios para establecer las causas de la muerte.



Familia alertó extraños movimientos bancarios de la cuenta del docente

La familia de Neill Felipe Cubides alertó en diálogo con Noticias Caracol en vivo sobre una serie de movimientos bancarios detectados en las horas posteriores a la desaparición del profesor. Sin embargo, las autoridades han señalado que aún es prematuro establecer conclusiones y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

"Le dije a mi esposo, 'vete para la casa y descansas, que mañana tienes que trabajar'. Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él", aseguró su esposa. Según los reportes que la mujer logró identificar en el correo del profesor, ese viernes desde la 1:25 de la madrugada comenzaron las transacciones. Se registró el retiro de 2 millones de pesos, un minuto después otro de 4 millones y hacia la 1:51 de la madrugada una compra por 250.000 pesos.

Publicidad

"Manejo yo misma la hipótesis de que es que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado", indicó Denis, días previos a conocerse el fallecimiento de su esposo.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL