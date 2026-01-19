Así fue encontrado el cuerpo del profesor del Externado Neill Felipe Cubides en el sur de Bogotá

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Neill Felipe Cubides, docente de la Universidad Externado de Colombia, quien había sido reportado como desaparecido tras salir de una cita médica en el norte de Bogotá. La institución universitaria informó el hecho mediante un comunicado en el que expresó su pesar y señaló que serán los organismos judiciales los encargados de entregar información oficial sobre lo ocurrido.



"La Universidad Externado de Colombia lamenta informar que fue hallado el cuerpo del docente Neill Felipe Cubides. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes y serán las únicas encargadas de suministrar información oficial", indicó la institución.



Cómo fue encontrado el cuerpo del profesor Neill Felipe Cubides

El cuerpo del profesor fue encontrado en una zona de vía pública, a un costado de la carretera conocida como vía Soches, en la localidad de Usme, al sur de la capital. Se trata de un sector de carácter rural, con escasa iluminación, sin nomenclatura oficial y con bajo tránsito peatonal, lo que ha dificultado establecer con precisión el punto exacto del hallazgo.

De acuerdo con la información conocida por este medio, un ciudadano que transitaba por el sector alertó a las autoridades tras observar un cuerpo en vía pública que aún presentaba fuego en algunas partes. Al llegar al lugar, unidades de la Policía confirmaron que se trataba de un cadáver con la ropa completamente calcinada y sin documentos de identificación.

Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo obligaron a que se activaran de inmediato los protocolos judiciales. Y según fuentes oficiales, el proceso ahora quedará en manos de Medicina Legal, entidad encargada de practicar los exámenes forenses necesarios para establecer la identidad y las causas de la muerte.



Aunque el hallazgo se produjo el pasado 16 de enero, solo hasta el 19 de enero se logró confirmar plenamente que el cuerpo correspondía al del profesor Cubides, quien había sido reportado como desaparecido desde el 15 de enero. La verificación se realizó luego de varios procedimientos técnicos y de la citación a familiares para adelantar el proceso de reconocimiento.



De manera paralela, la Universidad Externado de Colombia, institución en la que se desempeñaba como docente, informó públicamente sobre el hallazgo una vez las autoridades certificaron la identidad. En un breve comunicado, la universidad expresó que el caso quedó en manos de los organismos competentes y que cualquier información oficial sobre lo ocurrido será suministrada exclusivamente por las entidades judiciales.

La Fiscalía indicó que la familia fue convocada a las instalaciones de Medicina Legal para cumplir con los trámites de identificación y avanzar en los procedimientos correspondientes. Allí se realizaron cotejos y análisis que permitieron confirmar que se trataba del profesor, cuyo paradero era desconocido desde que salió de una clínica del norte de Bogotá tras asistir a una cita médica.



Los extraños movimientos bancarios que familia alertó tras desaparición del docente

El caso también se relaciona con una serie de movimientos bancarios detectados en las horas posteriores a la desaparición del profesor, un elemento que había sido reportado por su familia y que forma parte de las pistas que ahora siguen los investigadores. Sin embargo, las autoridades han señalado que aún es prematuro establecer conclusiones y que todas las hipótesis permanecen abiertas.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Denis Alfaro, esposa del Neill Felipe Cubides, relató los días de angustia que vivieron en medio de la desaparición: "Le dije a mi esposo, 'vete para la casa y descansas, que mañana tienes que trabajar'. Mi esposo salió de la clínica por urgencias pediátricas, cruzó la carrera 15 y cogió un taxi. De ahí no se sabe nada más de él".

Uno de los elementos que más inquietud ha generado en la familia son los movimientos registrados en sus cuentas bancarias. Según los reportes que su esposa logró identificar en el correo del profesor, ese viernes desde la 1:25 de la madrugada comenzaron las transacciones. Se registró el retiro de 2 millones de pesos, un minuto después otro de 4 millones y hacia la 1:51 de la madrugada una compra por 250.000 pesos.

"Manejo yo misma la hipótesis de que es que le hicieron el paseo millonario, pero no entiendo por qué no lo han soltado", indicó Denis, días previos a conocerse la noticia del fallecimiento de su esposo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co