Alcaldía toma drástica postura con Santa Fe y Millonarios tras desmanes de hinchas en Movistar Arena

Los bochornosos incidentes ocurridos en el Movistar Arena y sus alrededores tienen a las autoridades de Bogotá analizando con lupa el futuro de algunos eventos en la capital. De hecho, la Alcaldía anunció que le pedirá a la Dimayor, entidad rectora del fútbol colombiano, reprogramar dos partidos que se disputarán en los próximos días.

“Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días”, dijo Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá.

El funcionario hizo referencia a los desmanes que se presentaron entre hinchas de Santa Fe y Millonarios en el concierto de Damas Gratis que fue cancelado. Este grupo argentino de cumbias es conocido por sus cánticos que son seguidos por barras bravas.

Según se ha establecido, el pleito en el Movistar Arena fue entre barras de los clubes de la capital. Incluso, la familia del joven que murió atropellado por una camioneta en los alrededores del escenario manifestó que el hecho ocurrió cuando Sergio Blanco, hincha de Santa Fe, huía de una turba de seguidores del conjunto rival.

“Venían corriendo porque cuando ellos iban a ingresar habían demasiados hinchas de Millonarios con armas”, dijo Mónica, hermana de Sergio.

Ante la posibilidad de conflictos entre las barras de los clubes de la capital, la Alcaldía planteó que se reprogramen los partidos tanto en la liga masculina como femenina. “Por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs. Santa Fe de mañana (sábado 9 de agosto) y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto”, dijo Quintero.



Policía anunció investigaciones tras desmanes

Por el momento, la Policía Metropolitana de Bogotá manifestó su solidaridad con la familia del joven Sergio Luis Blanco Quintero en hechos que son materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá.

Además, informaron que se dispuso la apertura de una noticia criminal para individualizar y presentar ante las autoridades judiciales a las personas comprometidas en los desmanes que ocasionaron lesiones a algunos participantes y daños al interior del centro de eventos.

Santa Fe y Millonarios están en el mismo grupo de los cuadrangulares finales de la Liga Femenina. Los rojos vienen de caer en su visita a Nacional y Millonarios empató con América, por lo que el partido es clave en sus aspiraciones para llegar a la finalísima.

En cuanto al fútbol masculino, Santa Fe, vigente campeón, está invicto en el torneo y Millonarios ha sido derrotado en sus tres partidos.

