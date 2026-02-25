Ministerio de Trabajo confirmó que seguirá controles en todas las plantas de Alpina

Este 25 de febrero de 2026, el Ministerio de Trabajo confirmó que seguirá adelantando inspecciones en las distintas plantas de Alpina en Colombia, luego de una serie de hallazgos considerados críticos en materia de seguridad laboral y presuntos obstáculos a la labor sindical. La información fue entregada por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, en una entrevista con Blu Radio, donde detalló las razones y el alcance de las medidas adoptadas por la cartera laboral.

¿Por qué el Ministerio de Trabajo inspeccionó y cerró planta de Alpina?

La discusión se intensificó después de que la entidad ordenara la paralización provisional de cuatro áreas de la planta de Alpina ubicada en Sopó, Cundinamarca. La determinación se tomó tras una inspección que se extendió por casi 24 horas y que, según explicó Muñoz, se originó en múltiples denuncias relacionadas con riesgos laborales y querellas interpuestas por nueve organizaciones sindicales con presencia en la compañía. En su diálogo con Blu Radio, la viceministra Muñoz sostuvo que el Ministerio tenía “suficientes razones” para ingresar a realizar la inspección y adoptar medidas inmediatas. Entre los hallazgos más relevantes, la Unidad Especial de Investigaciones reportó:



Fugas graves en calderas de vapor.

Fallas en tanques de lavado que contienen sustancias químicas como soda cáustica y ácido nítrico.

Temperaturas peligrosas en zonas específicas de la planta.

Estos riesgos, descritos como inminentes en los documentos técnicos, fueron parte fundamental de la decisión de sellamiento preventivo. Según la viceministra, estos elementos configuraron un escenario que exigía acciones urgentes, necesarias y proporcionales a los hechos denunciados, con el fin de evitar afectaciones a la vida e integridad de los trabajadores. El Ministerio sostuvo esta postura a partir de la evidencia levantada durante la visita y de los informes elaborados por su equipo de inspección.



Presunta persecución sindical y otras quejas internas

Además de las fallas técnicas, la autoridad laboral impuso una medida preventiva por presuntos actos de persecución sindical. En la diligencia quedó consignado que, durante el proceso de inspección, se habría negado el ingreso a dos líderes sindicales que hacían parte del acompañamiento previsto en este tipo de actuaciones. La viceministra Muñoz describió este hecho como una afectación directa a los derechos colectivos y confirmó que se adoptaron medidas para evitar nuevas vulneraciones.

Entre las órdenes emitidas se incluyó una instrucción explícita a Alpina de no realizar acciones que pongan en riesgo los derechos y la dignidad de los trabajadores, de acuerdo con lo declarado por la funcionaria. La guía operacional del Ministerio establece que estos casos no solo deben corregirse, sino también mantenerse bajo vigilancia permanente para evitar reincidencias.



En su entrevista, Muñoz afirmó que la diligencia no se limita a la planta de Sopó, pues el Ministerio de Trabajo iniciará controles en el resto de instalaciones de Alpina en el país. “Vamos a continuar en el resto de plantas que tienen en el país”, declaró la funcionaria, reafirmando el carácter nacional del proceso de vigilancia. La viceministra explicó también que la decisión se fundamentó en denuncias formales radicadas en el sistema SISIMPO y en las querellas sindicales. Esto confirma que no se trata de una intervención aislada, sino de un proceso que responde a un patrón de inquietudes expresadas por trabajadores y organizaciones representativas.



