Actualización: Retoman despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado tras aguacero en Bogotá

La Aeronáutica Civil informó en la tarde de este lunes la suspención de despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado de Bogotá debido al fuerte aguacero en la ciudad. La entidad había escrito a través de sus redes sociales que, "por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP (suspensión de despegues) para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado. Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea".

Sobre las 4:30 de la tarde, la Aeronáutica actualizó la información y anunció que, "tras superar la tormenta y restablecer las comunicaciones, reanudamos operaciones en Aeropuerto El Dorado. Trabajamos en la reorganización del tráfico aéreo para recuperar progresivamente las demoras. Les sugerimos consultar el estado de sus vuelos".

Actualización de operaciones



Tras superar la tormenta y restablecer las comunicaciones, reanudamos operaciones en @BOG_ELDORADO.



Trabajamos en la reorganización del tráfico aéreo para recuperar progresivamente las demoras. Les sugerimos consultar el estado de sus vuelos. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) October 5, 2026

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Afectaciones a la movilidad tras aguacero en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó sobre las 3:00 de la tarde que "llueve en sectores de Engativá, Suba y Fontibón. Hace menos de dos horas, Bogotá registraba temperaturas cercanas a los 24 °C. El tiempo puede cambiar rápidamente".



En cuanto al tránsito en Bogotá, la Secretaría de Movilidad informó sobre afectaciones por cuenta del fuerte aguacero en la ciudad y encharcamientos en gran parte de la capital debido a la granizada.



El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) cuenta con una aplicación que permite consultar en tiempo real las condiciones meteorológicas de la ciudad. Para conocer la evolución del clima y hacer seguimiento a las alertas vigentes, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: (https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm)