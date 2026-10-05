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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Actualización: Retoman despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado tras aguacero en Bogotá
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Actualización: Retoman despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado tras aguacero en Bogotá

Durante la tarde de este lunes, Bogotá ha estado pasada por lluvias y en el Aeropuerto El Dorado las autoridades se vieron obligadas a suspender vuelos. Tiempo después, la Aeronáutica reportó retorno a la normalidad.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Suspenden despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado por aguacero en Bogotá
Baja visibilidad obligó a suspender vuelos -
Aerocivil

La Aeronáutica Civil informó en la tarde de este lunes la suspención de despegues desde y hacia el Aeropuerto El Dorado de Bogotá debido al fuerte aguacero en la ciudad. La entidad había escrito a través de sus redes sociales que, "por fuerte tormenta, visibilidad reducida y falla en comunicaciones, se decreta GROUND STOP (suspensión de despegues) para todos los vuelos con origen/destino al Aeropuerto El Dorado. Consulta el estado de tu vuelo con tu aerolínea".

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Sobre las 4:30 de la tarde, la Aeronáutica actualizó la información y anunció que, "tras superar la tormenta y restablecer las comunicaciones, reanudamos operaciones en Aeropuerto El Dorado. Trabajamos en la reorganización del tráfico aéreo para recuperar progresivamente las demoras. Les sugerimos consultar el estado de sus vuelos".

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Afectaciones a la movilidad tras aguacero en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) informó sobre las 3:00 de la tarde que "llueve en sectores de Engativá, Suba y Fontibón. Hace menos de dos horas, Bogotá registraba temperaturas cercanas a los 24 °C. El tiempo puede cambiar rápidamente".

En cuanto al tránsito en Bogotá, la Secretaría de Movilidad informó sobre afectaciones por cuenta del fuerte aguacero en la ciudad y encharcamientos en gran parte de la capital debido a la granizada.

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) cuenta con una aplicación que permite consultar en tiempo real las condiciones meteorológicas de la ciudad. Para conocer la evolución del clima y hacer seguimiento a las alertas vigentes, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma a través del siguiente enlace: (https://app.sab.gov.co/sab/lluvias.htm)

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