Así cayeron delincuentes que intentaron secuestrar a empresario en una ambulancia en Bogotá

Tras más de un año de investigaciones por parte del Gaula de la Policía, se logró la captura de dos sujetos involucrados en el secuestro de un empresario en la carrera 5 con calle 93, en el norte de Bogotá, quien fue retenido y transportado en una ambulancia luego de salir de su vehículo, una camioneta de alta gama de color negro. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad.

En los clips quedó registrado que, tras acercarse al baúl del vehículo para sacar una maleta, el empresario fue abordado por varios sujetos armados que se movilizaban en la ambulancia. Además, otros cómplices también estaban transitando cerca, en un carro rojo de marca Spark. Mientras el carro de color rojo daba reversa, los delincuentes que iban en la ambulancia arrancaron con la víctima en sentido opuesto.

Cuadras más adelante, en una curva, el comerciante de 33 años logró escapar de los victimarios, saliendo expulsado del vehículo. Posteriormente, empezó a correr en sentido contrario. A pesar de que los delincuentes se bajaron de la ambulancia para seguir a la víctima, el conductor de una camioneta que los había seguido se atravesó en mitad de la calle para evitar que lo alcanzaran.



Las pruebas que recopilaron las autoridades

De acuerdo con las autoridades, la ambulancia estaba registrada a nombre de una empresa de servicios de salud, y el día de los hechos se encontraba como no operativa. Los delincuentes también contaban con el vehículo particular de color rojo, que utilizarían de apoyo para escoltarlos y, si se daba el caso, pretendían usarlo como segundo transporte para la víctima.



Desde el día de los hechos, el pasado 8 de junio de 2024, se recopiló material probatorio como videos, entrevistas a testigos, labores de campo y los aportes del propietario de la empresa involucrada. Gracias a estas pruebas, fueron solicitadas tres órdenes de captura, dos de ellas se materializaron en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe. Asimismo, se conoció que el conductor del vehículo que utilizaban de apoyo huyo hacía España, por este motivo le fue solicitada la circular azul con el apoyo de Interpol.



Los antecedentes de capturados por secuestro de empresario

Los dos capturados cuentan con antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público. Les fue tipificado el delito de secuestro agravado en concurso heterogéneo con intimidación o amenaza con arma de fuego, lo que les representa una condena de más de 16 años en centro carcelario y penitenciario.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, gracias a estos despliegues operacionales en la ciudad capital, el 92% de los secuestros han sido resueltos, logrando la captura de 71 actores delincuenciales por este delito.

