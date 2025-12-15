Estos serán los días más lluviosos en la semana del 16 al 19 de diciembre en Bogotá y Colombia

El país experimentará en la semana del martes 16 al viernes 19 de diciembre, variaciones significativas en las condiciones del clima, con lluvias principalmente en el occidente y centro de la región Caribe, en algunos sectores de las regiones Andina y Pacífica, y en el oriente de la Amazonía. En contraste, otras zonas del territorio nacional presentarán condiciones de tiempo mayormente seco.

Según el pronóstico, los primeros días de la semana, especialmente lunes y martes, tendrán la mayor probabilidad de lluvias. Sin embargo, hacia el jueves y viernes se prevé un descenso progresivo en la intensidad de las precipitaciones, sobre todo en la región Caribe.



En la capital, Bogotá, se anticipa predominio de tiempo seco durante la mayor parte de la semana. No obstante, podrían presentarse lluvias aisladas en horas de la tarde, principalmente en el occidente y norte de la ciudad. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas cercanas a los 10 °C y máximas alrededor de los 20 °C.



Pronóstico del clima en la semana del 16 al 19 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Para este día, las lluvias se concentrarán nuevamente en el occidente y centro de la región Caribe, así como en sectores dispersos de las regiones Andina y Pacífica y en el oriente de la Amazonía. Las zonas con mayores acumulados de precipitación estarán ubicadas en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Cauca, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Amazonas, Vaupés y Guainía. En el mar Caribe colombiano se proyectan precipitaciones significativas en su parte occidental, las cuales podrían alcanzar el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



Miércoles 17 de diciembre

Se prevé la continuidad de lluvias en varias regiones, con posibilidad de tormentas eléctricas en zonas puntuales del occidente de la región Caribe, centro y norte de la región Pacífica, centro y norte de la región Andina y el oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Bolívar, occidente de Córdoba, golfo de Urabá, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, occidente de Antioquia, sur y occidente de Santander, norte de Boyacá y Cundinamarca, Amazonas, Vaupés, Guainía y suroriente de Vichada. En el mar Caribe, las lluvias se mantendrán en el occidente, pero para el Archipiélago de San Andrés y Providencia se prevén condiciones secas.



Jueves 18 de diciembre

El pronóstico indica un descenso progresivo de las precipitaciones en la región Caribe, concentrándose principalmente en el sur de esta. En contraste, se espera un incremento de lluvias en distintas zonas de las regiones Pacífica y Andina, así como en el oriente de la Amazonía. Podrían presentarse lluvias fuertes en áreas de Sucre, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, oriente de Nariño, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía. En el mar Caribe, se mantendrán las precipitaciones cercanas al golfo de Urabá, mientras que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina registrará condiciones de tiempo seco.



Viernes 19 de diciembre

Para finalizar la semana laboral, se espera un descenso generalizado de las lluvias, especialmente en las regiones Caribe y Andina. No obstante, continuarán las precipitaciones con posibilidad de tormentas eléctricas en sectores de la región Pacífica y el oriente de la Amazonía. Los mayores acumulados se localizarán en Antioquia, Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés y Guainía. En el mar Caribe, se prevén lluvias significativas en el occidente, que podrían afectar el sur del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



