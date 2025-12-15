En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Estos serán los días más lluviosos en la semana del 16 al 19 de diciembre en Bogotá y Colombia

Estos serán los días más lluviosos en la semana del 16 al 19 de diciembre en Bogotá y Colombia

Bogotá y varias regiones de Colombia enfrentarán días de lluvias dispersas, con mayores precipitaciones previstas para dos días de esta semana de diciembre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
¿Habrá lluvias? Así será el clima en Colombia en todo el mes de diciembre 2025, según Ideam
Los días más lluviosos en la semana del 16 al 19 de diciembre. -
Ideam/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad