Así cayó en Bogotá un costarricense con circular roja de Interpol por millonaria estafa a su país

Un ciudadano costarricense identificado como Rubén Antonio Wang Lara, requerido por Interpol mediante circular roja por el delito de estafa en su país, fue capturado en Bogotá por oficiales de Migración Colombia, informó la entidad. (Lea también: Así engañó falsa cazatalentos argentina a niñas en el Guaviare: menores terminaron limpiando casas)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Wang Lara es señalado por las autoridades costarricenses como articulador de un millonario esquema de estafa contra el Estado.



¿Cómo encontraron al costarricense?

Según Migración Colombia, Wang Lara estaba en el país desde 2019 "y se encontraba en condición de permanencia irregular, tras el vencimiento de su visa".

El hombre, de 46 años, fue aprehendido durante una verificación al sector hotelero en la localidad de Chapinero.



Fue allí que los agentes migratorios descubrieron a Wang Lara, “gracias a la funcionalidad operativa del Sistema de Operación para el Reporte de Extranjeros (Sire), tras alerta detectada de una irregularidad migratoria”, detalló Moisés García Higinio, director de la Regional Andina.



Constataron que sobre el extranjero pesaba una alerta internacional por estafa con afectación a los deberes de la función pública.

Publicidad

"Una vez confirmada la alerta internacional, el individuo fue dejado a disposición de Interpol Colombia" para el trámite judicial correspondiente, señaló la entidad.



¿De qué acusan al costarricense?

"El caso por el que es requerido ante la Justicia no correspondería a hechos aislados, sino a una estructura organizada orientada a defraudar recursos públicos", anunció en su cuenta de X el director de la Policía de Colombia, general William Rincón.

“No era un delincuente común, ejercía control absoluto sobre sociedades fachada para gestionar créditos fraudulentos a nombre de terceros” y “trasladar indebidamente la responsabilidad económica al Instituto Nacional de Seguros (INS)”, agregó el alto oficial. (Lea también: Pilas: esta es la nueva modalidad de estafa que están utilizando para robar a usuarios de Davivienda)

Publicidad

Migración Colombia anunció que seguirá reforzando los controles migratorios en zonas estratégicas del país, especialmente en sectores turísticos y hoteleros.

"Los controles migratorios no terminan en los puntos de ingreso al país. La presencia institucional en hoteles, zonas turísticas y espacios de alta afluencia nos ha permitido obtener resultados concretos, producto del fortalecimiento de las verificaciones y del trabajo articulado con otras autoridades, especialmente en temporadas de mayor movilidad”, indicó la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero.

En lo que va de 2026, Migración Colombia ha detenido a otros extranjeros requeridos por autoridades de sus países.

El primero fue el exconcejal ecuatoriano Miguel Eduardo Morocho Rodríguez, entregado el 12 de enero a las autoridades de su país, donde es requerido por tentativa de homicidio. Lo detuvieron cuando intentaba salir hacia por el Puesto de Control Migratorio Atanasio Girardot.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE