Así cayó hombre que grabó mensaje intimidante dirigido a ciudadanos en Bogotá: video de la captura

En redes sociales se hizo viral un video en el que un hombre junto a otro aparece enviando un mensaje intimidante a los ciudadanos en Bogotá. Las autoridades actuaron frente a estos hechos y en las últimas horas se conoció la detención de esta persona, quien tiene 26 años y cuenta con antecedentes judiciales en Colombia.



“Guarden sus pertenencias, que no le estamos devolviendo nada a nadie”, mencionó el detenido en su video.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó en las últimas horas que se logró ubicar el punto exacto en el que este hombre se encontraba trabajando como pintor automotriz. “Oficiales de Migración Colombia, servidores de la Secretaría de Seguridad y uniformados de la Policía llegaron hasta el taller de carros, ubicado en el barrio Prado Veraniego, en la localidad de Suba, donde se encontraba trabajando este ciudadano extranjero”, indicó la entidad.

El ciudadano venezolano se encontraba en la puerta del establecimiento comercial donde laburaba y fue abordado por unidades de la Policía Nacional y Migración Colombia. El joven de 26 años no contaba con identificación física, ni visa de trabajo, ni permiso por protección temporal que le permitiera validar su estadía regular en Colombia, situación por la que este hombre tampoco podía estar trabajando en el país.



Los antecedentes que tiene ciudadano venezolano que grabó mensaje intimidante en Bogotá

Tras la verificación correspondiente, los oficiales de Migración Colombia determinaron que este ciudadano había ingresado a Colombia de forma irregular desde comienzos de 2021. Por ello, fue trasladado de inmediato a la sede de la entidad para iniciar el proceso administrativo sancionatorio en su contra. Luego de revisar sus antecedentes, las autoridades migratorias confirmaron que este hombre había estado vinculado a un proceso judicial por hurto a celulares. Además, registró siete comparendos por porte de armas o elementos cortopunzantes y por porte de estupefacientes.

Migración Colombia comenzó con el estudio de medidas sancionatorias en contra de esta persona y, según la Secretaría de Seguridad, la medida a la que se podría enfrentar este hombre es la deportación hacia Venezuela o la expulsión del país.

César Restrepo, secretario de Seguridad, mencionó que “en Bogotá no vamos a tolerar comportamientos que intimiden o generen miedo en la ciudadanía. Este tipo de acciones, así se presenten como contenido para redes sociales, serán enfrentadas con todo el peso de la ley, en articulación con Migración Colombia y la Policía”.

Finalmente, la entidad señaló que la empresa en la que este hombre trabajaba como pintor automotriz está bajo investigación por parte de las autoridades y podría ser sancionada con una multa de hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada infracción migratoria que haya cometido.

