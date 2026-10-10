Así operaba la banda 'Cizalla', señalada de cometer 32 robos en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó a través de su cuenta de X sobre la captura de seis personas que harían parte de la banda delincuencial conocida como 'Cizalla', señalada de cometer 32 hurtos violentos en la ciudad. Según las autoridades, los integrantes de esta organización utilizaban fachadas para ingresar a establecimientos comerciales y supermercados, donde intimidaban a los trabajadores para cometer los robos.

De acuerdo con el mandatario, los señalados utilizaban armas para atemorizar a los empleados y vulneraban los sistemas de seguridad de los establecimientos. El operativo se llevó a cabo mediante nueve allanamientos en Bogotá y Puerto Salgar, Cundinamarca, en una acción conjunta de la Policía y la Fiscalía.

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Las seis personas capturadas deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir, según la información entregada por las autoridades.



Cayó la banda “Cizalla”, que usaba fachadas para robar y es responsable de 32 hurtos violentos.



Después de meses de investigación y nueve allanamientos en Bogotá y Puerto Salgar, fueron capturados seis integrantes de esta banda.



Seguimos golpeando a las estructuras… pic.twitter.com/CJqF31dRxt — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 10, 2026

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Capturaron a un hombre señalado de robar motocicletas en Bogotá

En otro procedimiento, la Secretaría de Seguridad de Bogotá informó sobre la captura de un hombre de 32 años señalado de hurtar vehículos mediante la modalidad de halado, que consiste en llevarse automotores que se encuentran estacionados en la vía pública.

La captura fue posible gracias al sistema de rastreo GPS de una motocicleta que había sido hurtada. Un funcionario de la empresa encargada de su seguimiento logró establecer la ubicación del vehículo y alertó a las autoridades, que adelantaron el procedimiento en la localidad de Santa Fe.

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¿Qué cifras de seguridad reporta la Alcaldía de Bogotá?

El alcalde Carlos Fernando Galán también se ha referido a los resultados de las acciones adelantadas para enfrentar la delincuencia en la ciudad. Según las cifras entregadas por el mandatario, durante su administración se han impactado más de 1.300 organizaciones criminales, capturado a más de 95.000 personas e incautado cerca de 4.000 armas de fuego. Además, se han decomisado 30,5 toneladas de estupefacientes y recuperado 5.700 vehículos, entre automóviles y motocicletas.

De acuerdo con la Administración Distrital, las acciones se han enfocado en ampliar las capacidades de la fuerza pública, fortalecer su presencia en el territorio y utilizar información y herramientas tecnológicas para identificar los puntos donde se requiere una mayor intervención.

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Sin embargo, las cifras de delitos registradas en la ciudad mantienen abierto el debate sobre las medidas necesarias para enfrentar la inseguridad y responder a las denuncias de los ciudadanos.

Proponen discutir la asistencia militar para fortalecer la seguridad en Bogotá

En medio de este panorama, el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui impulsaron la realización de un cabildo abierto para discutir la posibilidad de implementar la asistencia militar como una herramienta de apoyo a las autoridades en Bogotá.

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La jornada está prevista para el próximo sábado 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada. Según los promotores de la iniciativa, el espacio busca discutir qué otras medidas pueden adoptarse para enfrentar la delincuencia y fortalecer la seguridad en la capital.

“Hay que militarizar Bogotá. La ciudad no puede conformarse con la disculpa de que algunos delitos bajaron mientras decenas de miles de ciudadanos siguen siendo víctimas de hurto y cientos pierden la vida. El próximo 7 de noviembre queremos respuestas: ¿qué más está dispuesto a hacer el Distrito y por qué no utilizar todas las herramientas legales disponibles para recuperar la seguridad?”, afirmó el concejal Julián Uscátegui.

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La propuesta se centra en la asistencia militar, una figura contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, correspondiente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta disposición permite solicitar el apoyo temporal de las Fuerzas Militares para preservar o restablecer la seguridad y la convivencia ante situaciones graves que superen las capacidades ordinarias de las autoridades civiles y de Policía, bajo las condiciones previstas en la ley.

Por su parte, el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui señaló que el cabildo será una oportunidad para que los ciudadanos expongan sus inquietudes y la Administración Distrital explique las medidas que contempla para enfrentar la inseguridad.

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“Bogotá no puede seguir normalizando la inseguridad. Este Cabildo será la oportunidad para que los ciudadanos sean escuchados y para que la Administración Distrital explique qué está dispuesta a hacer para recuperar el control de la ciudad. La asistencia militar es una herramienta legal que debemos discutir sin prejuicios y con la seguridad de los bogotanos como prioridad”, afirmó.

Estas son las cifras de hurtos y homicidios en Bogotá

Las cifras de seguridad también hacen parte de la discusión. De acuerdo con los datos entregados para el periodo comprendido entre enero y agosto de este año, en Bogotá se registraron 73.563 hurtos a personas, 5.805 hurtos a comercios, 4.289 hurtos a residencias, 2.923 hurtos de motocicletas y 2.029 hurtos de automotores.

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En el mismo periodo se contabilizaron 740 homicidios. Además, los reportes señalan la presencia de 205 Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO) en la capital.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO