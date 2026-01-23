Ataque a discoteca en barrio Santa Fe deja un muerto y trece heridos: videos de momento de pánico

Fue a las 9 de la noche de este jueves 22 de enero cuando en una discoteca del barrio Santa Fe, zona de alto impacto en el centro de Bogotá, sujetos quienes se movilizaban en una moto lanzaron una granada contra el establecimiento nocturno. De acuerdo con el balance de las autoridades, por la gravedad de los hechos, una persona falleció y otras 13 resultaron heridas, en una situación que es materia de investigación.

También se conoció que las víctimas del ataque son un grupo de personas que se encontraban a las afueras del establecimiento, muchos de ellos trabajadores informales. Las autoridades detallaron que fue un hombre de 72 años quien falleció en estos hechos. Esta persona trabajaba como mesero en un establecimiento nocturno y lo llamaban 'Maestro Roshi'.



De las 13 personas heridas, dos de ellas están en estado crítico. Se trata de un trabajador de la zona y el administrador de un bar de ese barrio. Testigos del ataque dijeron que dos hombres quienes se movilizaban en una moto de color negro fueron quienes lanzaron el artefacto explosivo.



Habitantes de la zona contaron que los señalados del ataque estaban rondando el barrio desde las 8 de la noche y tras merodear por una hora lanzaron la granada. Los bares donde ocurrió el atentado fueron Troya y Atonis. Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, agentes de la Policía empezaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

El Brigadier General Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que los motorizados se desplazaron sobre la carrera 16 y lanzan la granada contra los establecimientos comerciales. La víctima mortal alcanzó a ser trasladada por las autoridades al Hospital Santa Clara, donde finalmente falleció. "Seguimos investigando para determinar los móviles y los autores materiales de este hecho", añadió.

Explicó que la gran mayoría de las personas que estaban a las afueras del bar eran meseros, porteros y trabajadores informales de la zona. Una de las indagaciones busca aclarar contra quién iba dirigido el ataque y si se trata de alguna retaliación por el no pago de una posible extorsión.

"Le pedí a la Policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables. Mi solidaridad con la familia de la persona fallecida y con los lesionados en este hecho delincuencial", informó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Un caos se generó en el barrio Santa Fe luego de un atentado con explosivos que deja una persona muerta y 13 heridos. Así amanece la zona 👇



