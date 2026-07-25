Capturan a sospechoso de apuñalar y matar a un hombre durante robo en estacion Héroes de Bogotá

Fue capturado un sujeto señalado de robar y acabar con la vida de un ciudadano cerca a la estación de TransMilenio Héroes, en el norte de Bogotá. Testigos del hecho compartieron con Noticias Caracol videos de la captura. La Policía señaló se trataría de un habitante de calle que atacó con arma cortopunzante a la víctima. Al parecer, un transeúnte se percató de la situación, persiguió al agresor y junto con la comunidad logró retenerlo hasta la llegada de las autoridades.

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A esta hora, hay fuerte presencia de la Policía en el sector. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que murió por causa de este atraco. Este crimen se suma a los múltiples hechos de hurto en esta zona de la capital colombiana.

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