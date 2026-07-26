EN VIVO|Movilidad en Bogotá hoy 26 de julio: así avanza tráfico por pruebas Saber 11 y Media Maratón

Bogotá enfrenta este domingo una jornada de alta demanda en las vías por la coincidencia de dos eventos que movilizan a miles de personas desde tempranas horas: por un lado, la Media Maratón de Bogotá que reunirá a más de 40.000 participantes, mientras que cerca de 91.653 estudiantes acudirán a 202 instituciones educativas para presentar el examen Saber 11 del Icfes. La Secretaría Distrital de Movilidad había advertido que durante la mañana podrían presentarse retrasos en varios sectores debido a los cierres programados por la Media Maratón y al incremento de vehículos particulares que transportan a los jóvenes que presentan la evaluación nacional.



EN VIVO: reporte de movilidad en Bogotá este domingo 26 de julio

7:08 a. m.: continúa la congestión en la Autopista Norte

El más reciente reporte de las autoridades indica que persiste el alto flujo vehicular sobre la Autopista Norte en sentido sur-norte. La congestión se concentra a la altura de la Escuela de Ingenieros, donde el ingreso de estudiantes para las pruebas Saber 11 mantiene ocupación en uno de los carriles. En el lugar permanecen agentes civiles de tránsito y personal del Grupo Guía regulando el paso de vehículos para mejorar la movilidad.



7:02 a. m.: alto flujo vehicular por ingreso de estudiantes

Minutos antes, la Secretaría de Movilidad había informado sobre un incremento considerable del tráfico en el mismo corredor de la Autopista Norte. De acuerdo con el reporte oficial, la presencia de estudiantes y acompañantes que llegan a los puntos de aplicación de las pruebas Saber 11 generó afectación en la circulación, especialmente cerca de la Escuela de Ingenieros. En este punto, el Grupo Guía adelanta labores para facilitar tanto el tránsito de los vehículos como el ascenso y descenso seguro de los estudiantes.



6:45 a. m.: primeras alertas por incremento del tráfico

Desde las 6:45 de la mañana comenzó a evidenciarse un aumento en el flujo vehicular sobre la Autopista Norte, en sentido sur-norte. Las autoridades desplegaron personal para realizar recorridos de verificación y regular la movilidad en este importante corredor de ingreso hacia el norte de la ciudad, uno de los sectores donde se esperaba mayor impacto durante la jornada.



6:30 a. m.: acompañamiento a desvíos por la Media Maratón

En el primer balance del día, la Secretaría de Movilidad informó que el Grupo Guía inició el acompañamiento de los desvíos implementados por la Media Maratón de Bogotá. Uno de los puntos monitoreados fue la calle 63 con carrera 60, donde, a esa hora, las condiciones de movilidad eran favorables y el flujo vehicular permanecía bajo, pese a las restricciones implementadas para el paso de los corredores.

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